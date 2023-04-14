"كنتم تبكون من 10 أشهر فقط!".. جوزيه مورينيو يقصف جبهة فينورد

المدرب البرتغالي يعرف من أين تؤكل الكتف..

لا يكف البرتغالي جوزيه مورينيو أبدًا عن إثارة الجدل، يتحدث دومًا من منطلق قوة حتى وهو يعاني من توابع الهزيمة على أرض الميدان، هذا ما تكرر في أعقاب مباراة فينورد وروما والتي انتهت بهزيمة الجيالوروسي بهدف نظيف في الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو لأحد الصحفيين الذي ذكره بفوز روما على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في تيرانا عاصمة ألبانيا قبل أشهر: "بالتأكيد كنتم تبكون من 10 أشهر فقط، هذا هو الفارق، حينما تخسر مباراة فإنك بأي حال لا تستطيع أن تكسبها مجددًا، ذلك النهائي قد فزنا نحن به، ومهما حصل لن يعود الأمر ليفوز علينا فينورد في تلك المباراة".

وأردف: "أنا عندما أتعرض للهزيمة أخلد إلى النوم بشكل اعتيادي ولا أبكي، ولا أعاني من الكوابيس طيلة 10 أشهر".

وأكد مورينيو أنه "متفائل" حيال إمكانية عودة روما في النتيجة على ملعب الأولمبيكو والتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ومواصلة السير قدمًا نحو لقب أوروبي ثانٍ لمورينيو مع كتيبة الذئاب.