كم هدفًا يحتاج توماس مولر ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم؟

يعد توماس مولر الأقرب من بين كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 للتقدم من أجل التواجد في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال.

من بين كل اللاعبين المتواجدين في كأس العالم 2022، يملك الألماني توماس مولر الفرصة الأكبر لكسر الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف المسجلة في تاريخ المونديال.

ويعد الألماني ميروسلاف كلوزه، هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، والذي وصل إلى هذه المكانة الفريدة بعد تسجيل 16 هدفًا خلال مشاركته في أربع نسخ من كأس العالم، بين 2002 و2014.

وإلى جانب كلوزه، فإن الألمان يملكون مجموعة من بين أبرز الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم، مثل جيرد مولر، ويورجن كلينسمان، وهيلموت ران، الذين يملكون بالفعل مراكز مميزة في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال.

وبالطبع لا يجب أن ننسى التواجد البرازيلي المميز في هذه القائمة، حيث يتواجد الأسطورة رونالدو في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، فيما يحتل "الجوهرة السوداء" بيليه المركز الخامس برصيد 12 هدفًا.

وبالتأكيد ستكون بطولة كأس العالم 2022 فرصة إضافية أمام توماس مولر في محاولة التقدم أكثر في القائمة، بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف خلال مونديال 2018.

كم هدفًا يحتاج توماس مولر ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم؟

كونه الأقرب من بين جميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 للتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، فإن مولر، البالغ من العمر 33 عامًا، قد يخوض آخر مونديال في مسيرته.

وكونه تمكن من تسجيل عشرة أهداف خلال مشاركته في ثلاث نسخ من كأس العالم، فإن توماس مولر يحتاج إلى ستة أهداف خلال مونديال قطر لمعادلة رقم ميروسلاف كلوزه.

البطولة عدد الأهداف كأس العالم 2010 5 أهداف كأس العالم 2014 5 أهداف كأس العالم 2018 لم يسجل

سجل الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم