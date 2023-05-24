كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-2023 بعد الفوز على الباطن؟

كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

اقترب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب، إذ لم يحقق اللقب منذ موسم 2008-2009.

ونجح الاتحاد في التغلب على الباطن بينما قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر لعودة تاريخية ضد الشباب وقلب الطاولة بالفوز 3-2 رغم التأخر بهدفين دون رد

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.



جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 28 20 6 2 55 13 +42 66 2 النصر 28 19 6 3 59 17 +42 63 3 الشباب 28 16 5 7 53 29 +24 53 4 الهلال 28 15 8 5 48 27 +21 53 5 التعاون 28 14 7 7 40 33 +7 49 6 الفتح 28 13 3 12 47 39 +8 42 7 ضمك 28 9 8 11 31 38 -7 35 8 الطائي 28 10 4 14 40 45 -5 34 9 الرائد 28 9 6 13 39 46 -7 33 10 الاتفاق 28 9 6 13 25 35 -10 33 11 أبها 28 10 3 15 32 46 -14 33 12 الفيحاء 28 7 9 12 30 40 -10 30 13 الوحدة 28 7 8 13 24 41 -17 29 14 الخليج 28 8 3 17 27 43 -16 27 15 العدالة 28 7 6 15 28 52 -24 27 16 الباطن 28 5 4 19 24 58 -34 19



متى ينتهي دوري روشن السعودي 2023؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 26 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك أربع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

كم نقطة يحتاجها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2023؟

الاتحاد يتفوق بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وذلك بعد انتهاء الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري بصورة نهائية بغض النظر عن نتيجة مباراة النصر، أي أن الاتحاد بحاجة إلى 3 نقاط فقط من أصل 6 متبقية لحصد اللقب.

وفي حال تساوي الاتحاد مع النصر فإن العميد يحقق اللقب لأن المواجهات المباشرة لصالحه.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الاتحاد - أبها الإثنين 8 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر 0-4 الجوهرة المشعة 27 الهلال - الاتحاد الإثنين 15 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر 2-2 الأمير فيصل بن فهد 28 الاتحاد - الباطن السبت 20 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر 0-1 الجوهرة المشعة 29 الفيحاء - الاتحاد الجمعة 26 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة المجمعة الرياضية 30 الاتحاد - الطائي الأربعاء 31 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 743820 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 32% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

11% كيليان مبابي

7% فيكتور أوسيمين 743820 الأصوات