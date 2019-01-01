كأس آسيا | كم مرة فاز العراق بالبطولة؟

يعتبر منتخب العراق إحدى الفرق العربية التي استطاعت التتويج ببطولة كأس آسيا، فكم لقباً حصل عليه أسود الرافدين طيلة تاريخهم الطويل؟

أبانوب صفوت

لا يمتلك المنتخب العراقي تاريخاً حافلاً، ولكنه إحدى المنتخبات العربية التي استطاعت الفوز ببطولة كأس آسيا، وذلك في نسخة 2007 التي أُقيمت في جاكرتا.

ويسعى المدرب السلوفيني كاتانيتس لتكرار الإنجاز الاستثنائي بقيادة المهاجم الواعد مهند علي المُلقب بـ"ميمي" ولكن هل يمتلك نفس شخصية وتأثير الأسطورة يونس محمود.

لم يتأهل أسود الرافدين إلى نهائي كأس آسيا سوى مرة وحيدة، تلك التي حصلوا فيها على اللقب الأول والأخير حتى الآن.

وفي هذا التقرير، يستعرض جول تاريخ العراق في كأس آسيا، كم عدد الألقاب التي فازوا بها؟ وكم عدد النهائيات التي صعدوا لها؟

كم مرة فاز العراق بكأس آسيا؟

وصل المنتخب العراقي إلى المربع الذهبي أكثر من مرة ولكنه متى تواجد في المباراة النهائية حقق اللقب مثلما فعل في 2007.

وحقق أسود الرافدين اللقب الوحيد في تاريخهم على العريق الأخضر السعودي الذي يعد أكثر المنتخبات العربية نجاحاً من حيث عدد مرات التتويج والوصول للمباراة النهائية، وذلك في نسخة 2007.

وطيلة تاريخ مشاركاته، تواجد المنتخب العراقي في المركز الرابع مرتين وفشل في تجاوز دور المجموعات في نسخة 1972 فقط والتي أُقيمت بتايلاند.

شهدت بطولة كأس آسيا 2015 حصول المنتخب العراقي على المركز الرابع، بعد الوصول إلى نصف النهائي والخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين، قبل أن يتلقى هزيمة آخرى أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 ليفقد المركز الثالث.

مباريات العراق في نهائي كأس آسيا:

السنة المباراة الملعب 2007 العراق 1 - 0 السعودية جيلورا بونج كارنو، جاكرتا

نهائي كأس آسيا 2007 (اللقب الوحيد)

العراق 1-0 السعودية (جكرتا، 29 يوليو 2007)

تمكن المنتخب العراقي من تحقيق اللقب الوحيد له في تاريخه حتى الآن في عام 2007 بعد التغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ولم يكن المشوار نحو المباراة الختامية سهلاً، حيث وقع أسود الرافدين في المجموعة الأولى التي ضمت كلا من أستراليا، تايلاند، وعمان وتمكن من تصدر المجموعة على حساب الكانجارو برصيد 5 نقاط عقب الانتصار في مباراة والتعادل في أثنين آخرين.

ومن ثم تأهل إلى ربع النهائي لملاقاة المنتخب الفيتنامي ونجح في التغلب عليه بهدفي يونس محمود، قبل أن يتقابل مع كوريا الجنوبية في نصف النهائي ويتجاوز شمشمون الكوري بعد التفوق في ركلات الجزاء بنتيجة 4-3.

وفي النهائي تمكن يونس محمود من كتابة التاريخ للمنتخب العراقي، عندما سجل هدف الفوز على المنتخب السعودي في الدقيقة 72 من عمر المباراة،