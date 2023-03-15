كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟!

علي رفعت
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Mo-Salah(C)Getty Images
محمد صلاحليفربولقراءات طويلةالدوري الإنجليزي الممتازأرقام وإحصائيات

النجم المصري حطم الكثير من الأرقام القياسية وفي طريقه للرقم الأهم.

منذ وصوله إلى صفوف ليفربول ومحمد صلاح يضرب رقمًا قياسيًا بعد الآخر، ليصبح أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي.

صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي محطمًا أرقام العديد من الأساطير أمام طريق ليس بالسهل نحو الإنفراد بلقب الهداف التاريخي للريدز في كافة البطولات.

فكم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع الريدز ومتى يصبح الهداف التاريخي للفريق؟

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته؟

من هو الهداف التاريخي لليفربول؟

الهداف التاريخي لليفربول في كافة البطولات الأسطورة إيان راش الذي سجل 364 هدفًا.

وفي الوقت الحالي يحتل محمد صلاح المركز السابع في تلك القائمة بـ 178 هدفًا في كافة المسابقات خلال 291 مباراة خاضها.

الترتيب

اللاعب

المباريات

الأهداف

1

إيان راش

660

346

2

روجر هانت

492

285

3

جوردون هودسون

377

241

4

بيلي ليدل

534

228

5

ستيفن جيرارد

710

186

6

روبي فاولر

369

183

7

محمد صلاح

292

178

8

كيني دالجليش

515

172

9

مايكل أوين

297

158

10

هاري تشامبرس

339

151

ما هو معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول في كافة البطولات؟

معدل أهداف محمد صلاح في المباراة الواحدة مع ليفربول هو 0.62 هدف، وهو أحد أعلى المعدلات بين هدافي الريدز في التاريخ.

إيان راش الهداف التاريخي للريدز يملك معدل أقل بكثير من صلاح، أي أن المصري في حاجة لمباريات أقل من أجل تحطيم رقمه.

معدلات نجوم ليفربول في التسجيل

اللاعب

المعدل التهديفي

جوردون هودسون

0.63

محمد صلاح

0.60

روجر هانت

0.57

مايكل أوين

0.53

إيان راش

0.52

روبي فاولر

0.49

هاري تشامبرس

0.44

بيلي ليدل

0.42

كيني دالجليش

0.33

ستيفين جيرارد

0.26

*المعدلات في الجدول أعلاه تعتمد على ترتيب أكثر عشرة لاعبين تسجيلًا في تاريخ ليفربول

متى يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول؟

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

بحسبة بسيطة نجد أن صلاح في حاجة إلى تسجيل 168 هدفًا حتى يعادل رقم إيان راش في عدد الأهداف في كافة البطولات.

وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاج صلاح لتسجيلها والذي هو 168 هدفًا على معدل تسجيله في كل مباراة والذي هو 0.60 سنجد أن صلاح في حاجة إلى 271 مباراة أخرى لمعادلة ذلك الرقم.

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