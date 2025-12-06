هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
messi(C)Getty Images
أحمد الغنام

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

ليونيل ميسي
الأرجنتين
برشلونة
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
كوبا أمريكا
كأس العالم
دوري أبطال أوروبا
السوبر الأوروبي
كأس العالم للأندية
السوبر الإسباني
كأس ملك إسبانيا
كأس فرنسا
كأس العالم للشباب
الألعاب الأولمبية الصيفية

تعرف على كل البطولات التي حققها ليونيل ميسي خلال مسيرته الطويلة مع منتخب الأرجنتين وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون شك واحدًا من بين أهم وأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ميسي وخلال مسيرته الطويلة حقق العديد من البطولات، خاصة مع قيادة الجيل الذهبي في نادي برشلونة الإسباني للسيطرة التامة على صورة المنافسة محليًا.

وعلى الصعيدين الأوروبي والعالمي، فإن ميسي مع برشلونة حقق العديد أيضًا من البطولات.

ميسي حقق خلال مسيرته على مستوى الأندية 34 لقبًا، بالإضافة إلى ألقاب مع منتخب الأرجنتين، سواء على مستوى الشباب أو الفريق الأول.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد بطولات ميسي مع برشلونة؟

بدأ ميسي مسيرته مع برشلونة في أكاديمية برشلونة عام 2000، بعد انضمامه من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وتم تصعيد ميسي إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2004 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 2021.

وعلى مدار ذلك التاريخ الطويل، حقق ميسي كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، بحصد لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

 البطولة  عدد الألقاب  المواسم 
 الدوري الإسباني  10  2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 
 كأس ملك إسبانيا  7  2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21 
 السوبر الإسباني  8  2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19 
 دوري أبطال أوروبا  4  2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15 
 كأس السوبر الأوروبي  3  2009, 2011, 2015 
 كأس العالم للأندية  3  2009, 2011, 2015 
 الإجمالي  35  

متى انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

ميسي وبعد مسيرة طويلة مع برشلونة انتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع برشلونة على تمديد عقده الذي انتهى في يونيو 2021.

كم عدد بطولات ميسي مع باريس سان جيرمان؟

حقق ليونيل ميسي لقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان بجانب التتويج بالسوبر.

ويمتلك ميسي 10 دوري إسباني قبل تحقيق الدوري الفرنسي ليصبح لديه 12 بطولة دوري في تاريخه متجاوزًا بول سكولز وعلى بعد مرة واحدة ليعادل سجل ريان جيجز صاحب الـ13 لقبًا للدوري.

البطولةمرات التتويجالموسم
 الدوري الفرنسي  2  2021-2022, 2022-2023 
 كأس الأبطال الفرنسي (السوبر الفرنسي)  1  2022 
 الإجمالي  3  

كم عدد بطولات ميسي مع إنتر ميامي؟

واستطاع ليونيل ميسي تحقيق بطولة جديدة مع إنتر ميامي بعد سبع مباريات فقط بالتتويج بلقب كأس الدوريات الأمريكية، وهو أول لقب في تاريخ فريق ديفيد بيكهام.

البطولةمرات التتويجالموسم
كأس الدوريات الأمريكية12023
درع المشجعين12024
كأس المنطقة الشرقية12025
الدوري الأمريكي12025
الإجمالي4

كم عدد بطولات ميسي مع الأرجنتين؟

كانت مسيرة ميسي مع الأرجنتين مخيبة لللآمال في البداية لكنّه عاد وقلت الطاولة.

ميسي مع الأرجنتين تمكن من تحقيق لقب كأس العالم تحت 20 عامًا في 2005، كما حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008.

وكان ميسي على مقربة من تحقيق لقب كأس العالم 2014، قبل أن يخسر منتخب الأرجنتين النهائي أمام ألمانيا.

أما على مستوى بطولة كوبا أمريكا، فقد اكتفى بالوصافة في 2007 و2015 و2016.

ولكن جاءت 2021 ليحقق بعدها ميسي لقب كوبا أمريكا، ثم فيناليسيما وكأس العالم في العام التالي، وفاز بكوبا أمريكا مرة أخرى في 2024.

 البطولة  عدد المرات  السنوات 
 كأس العالم  1  2022 
 كوبا أمريكا  2  2021, 2024 
 كأس العالم للشباب  1  2005 
 الأولمبياد  1  2008 
 فيناليسيما  1  2022 
 الإجمالي  6  

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

 بطولة  عدد الألقاب  المواسم 
 الدوري الإسباني  10  2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 
 الدوري الفرنسي  2  2021-2022, 2022-2023 
 كأس ملك إسبانيا  7  2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21 
 السوبر الإسباني  8  2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19 
 السوبر الفرنسي  1  2022 
 كأس الدوريات الأمريكية  1  2023 
درع المشجعين12024
دوري المنطقة الشرقية الأمريكية12025
الدوري الأمريكي12025
 دوري أبطال أوروبا  4  2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15 
 كأس السوبر الأوروبي  3  2009, 2011, 2015 
 كأس العالم للأندية  3  2009, 2011, 2015 
 كأس العالم للشباب  1  2005 
 الأولمبياد  1  2008 
 كوبا أمريكا  2  2021, 2024 
 فيناليسيما  1  2022 
 كأس العالم  1  2022 
الإجمالي 48
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل