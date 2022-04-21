كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون شك واحدًا من بين أهم وأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ميسي وخلال مسيرته الطويلة حقق العديد من البطولات، خاصة مع قيادة الجيل الذهبي في نادي برشلونة الإسباني للسيطرة التامة على صورة المنافسة محليًا.

وعلى الصعيدين الأوروبي والعالمي، فإن ميسي مع برشلونة حقق العديد أيضًا من البطولات.

ميسي حقق خلال مسيرته على مستوى الأندية 34 لقبًا، بالإضافة إلى ألقاب مع منتخب الأرجنتين، سواء على مستوى الشباب أو الفريق الأول.

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كم عدد بطولات ميسي مع برشلونة؟

بدأ ميسي مسيرته مع برشلونة في أكاديمية برشلونة عام 2000، بعد انضمامه من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وتم تصعيد ميسي إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2004 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 2021.

وعلى مدار ذلك التاريخ الطويل، حقق ميسي كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، بحصد لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

البطولة عدد الألقاب المواسم الدوري الإسباني 10 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 كأس ملك إسبانيا 7 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21 السوبر الإسباني 8 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19 دوري أبطال أوروبا 4 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15 كأس السوبر الأوروبي 3 2009, 2011, 2015 كأس العالم للأندية 3 2009, 2011, 2015 الإجمالي 35

متى انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

ميسي وبعد مسيرة طويلة مع برشلونة انتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع برشلونة على تمديد عقده الذي انتهى في يونيو 2021.

كم عدد بطولات ميسي مع باريس سان جيرمان؟

حتى الآن لم يحقق ميسي أي بطولة مع باريس سان جيرمان في موسمه الأول مع النادي.

وجاء ذلك بعد خروج باريس سان جيرمان خالي الوفاض من بطولات الكؤوس في فرنسا، بالإضافة إلى توديع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

لكن ميسي يملك فرصة للتتويج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 2021-22، حيث يحتاج النادي الباريسي إلى نقطة واحدة فقط الآن لحصد اللقب.

كم عدد بطولات ميسي مع الأرجنتين؟

مسيرة ميسي مع الأرجنتين كانت مخيبة للآمال إلى حد كبير، رغم مشاركته مع "الألبيسيليستي" منذ 2005 وحتى الآن.

ميسي مع الأرجنتين تمكن من تحقيق لقب كأس العالم تحت 20 عامًا في 2005، كما حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008.

وكان ميسي على مقربة من تحقيق لقب كأس العالم 2014، قبل أن يخسر منتخب الأرجنتين النهائي أمام ألمانيا.

أما على مستوى بطولة كوبا أمريكا، فقد ابتسمت هذه البطولة أخيرًا إلى ميسي بعد أن حصد اللقب في 2021، بعد الاكتفاء بالوصافة في 2007 و2015 و2016.

البطولة عدد المرات السنوات كأس العالم الوصيف 2014 كوبا أمريكا 1 2021 كأس العالم للشباب 1 2005 الأولمبياد 1 2008 الإجمالي 3

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟