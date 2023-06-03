كم عدد بطولات مانشستر يونايتد طوال تاريخه؟

يعد مانشستر يونايتد واحد من أكبر الفرق الأوروبية، فهو صاحب الرصيد الأكبر في الفوز بالدوري الإنجليزي، ولكن ما هو عدد بطولات الشياطين الحمر منذ تأسيسه؟

يعد مانشستر يونايتد واحد من أكبر الفرق الأوروبية والإنجليزية، بالرغم من غيابه عن منصات التتويج منذ سنوات عديدة.

ويمتلك مانشستر يونايتد سجلًا كبيرًا في كافة البطولات التي شارك بها، ولديه العديد من الذكريات في تلك البطولات ومباريات لا تنسى يفتخر به جماهيره حتى يومنا هذا.

ويعتبر الشياطين الحمر، هم الفريق الأكثر نجاحًا في إنجلترا، من حيث عدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي، خاصة في الفترة التي كان يتولى فيها السير أليكس فيرجسون تدريب الفريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد بطولات مانشستر يونايتد عبر تاريخه.

كم عدد بطولات مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي؟

يتربع مانشستر يونايتد، على عرش صدارة الفرق الفائزة بالدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة، متفوقًا على غريمه التقليدي ليفربول الذي حقق اللقب 19 مرة.

وكانت المرة الأولى التي يحقق فيها الشياطين الحمر لقب الدوري الإنجليزي في موسم 1907-08، وكانت المرة الأخيرة في موسم 2012-13، تحت قيادة مدرب الفريق التاريخي السير أليكس فيرجسون.

كم عدد بطولات مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي؟

يمتلك مانشستر يونايتد في دولاب بطولاته 12 لقبًا لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأولى كانت في موسم 1908-09، والأخيرة كانت في موسم 2015-16.

وعلى صعيد كأس الرابطة فاز مانشستر يونايتد باللقب ست مرات، الأولى كانت في موسم 1991-92، والأخيرة في موسم 2022-23.

كما فاز الشياطين الحمر بكأس الدرع الخيرية 21 مرة، آخرهم كان في موسم 2016-17.

كم عدد مرات فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا؟

فاز مانشستر يونايتد، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى كانت في مباراة درامية أمام بايرن ميونخ في موسم 1998-99، والثانية على حساب تشيلسي في موسم 2007-08 بركلات الترجيح.

كما فاز بلقب كأس العالم للأندية مرة وحيدة في موسم 2008-09، وكانت آخر البطولات الأوروبية التي حققها الشياطين الحمر هي الدوري الأوروبي في موسم 2016-17 أمام أياكس.

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