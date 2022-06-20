كم عدد بطولات كريستيانو رونالدو في مسيرته؟

حقق رونالدو أكبر عدد من الألقاب خلال فترته مع ريال مدريد..

كريستيانو رونالدو هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد بدأ مسيرته من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وقد تألق مع جميع الأندية التي لعب لها حتى الآن.

كان أول لقب له هو كأس السوبر البرتغالي، والذي يقام كما هو معروف بين الفائز بالدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

عند انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، بدأ رونالدو في إضافة البطولات واحدة تلو الأخرى، وكان كأس الاتحاد الإنجليزي 2003-04 هو أول ألقابه مع الشياطين الحمر.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

فاز اليونايتد في النهائي على ميلوول وكان الدون هو من افتتح التسجيل، وفاز بتسعة ألقاب مع السير أليكس فيرجسون قبل أن يغادر إلى ريال مدريد في عام 2009.

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في السنوات التسع التي قضاها مع ريال مدريد، فاز بالعديد من الألقاب، رغم أن موسمه الأول انتهى بلا ألقاب في سانتياجو بيرنابيو.

في نهائي كأس الملك 2011، سجل هدف الفوز في الدقيقة 103 ليحقق أول بطولاته مع الملكي، وكانت مباراته الأخيرة مع ريال مدريد هي نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف، عندما فاز البلانكوس بلقبه الثالث عشر على حساب ليفربول، لينهي الرحلة بـ 15 لقبًا خلال فترته في إسبانيا.

في صيف 2018، انضم رونالدو إلى يوفنتوس، واستمر في الفوز بالألقاب في الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز وسجل أكثر من 100 هدف، وفاز بخمسة بطولات خلال فترته في النادي التي امتدت لثلاث سنوات.

كم عدد بطولات رونالدو مع الأندية؟

فاز رونالدو بـ30 لقبًا في مسيرته مع جميع الأندية التي لعب لها، بدايةً من سبورتنج لشبونة حتى عودته لمانشستر يونايتد في صيف 2021.

الموسم البطولة النادي 2002 السوبر البرتغالي سبورتنج لشبونة 2003-04 كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد 2005-06 كأس الرابطة مانشستر يونايتد 2006-07 الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 2007 الدرع الخيرية مانشستر يونايتد 2007-08 الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 2007-08 دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد 2008 كأس العالم للأندية مانشستر يونايتد 2008-09 الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 2008-09 كأس الرابطة مانشستر يونايتد 2010-11 كأس ملك إسبانيا ريال مدريد 2011-12 الدوري الإسباني ريال مدريد 2012 السوبر الإسباني ريال مدريد 2013-14 كأس ملك إسبانيا ريال مدريد 2013-14 دوري أبطال أوروبا ريال مدريد 2014 السوبر الأوروبي ريال مدريد 2014 كأس العالم للأندية ريال مدريد 2015-16 دوري أبطال أوروبا ريال مدريد 2016 كأس العالم للأندية ريال مدريد 2016-17 الدوري الإسباني ريال مدريد 2016-17 دوري أبطال أوروبا ريال مدريد 2017 السوبر الأوروبي ريال مدريد 2017 السوبر الإسباني ريال مدريد 2017 كأس العالم للأندية ريال مدريد 2017-18 دوري أبطال أوروبا ريال مدريد 2018 السوبر الإيطالي يوفنتوس 2018-19 الدوري الإيطالي يوفنتوس 2019-20 الدوري الإيطالي يوفنتوس 2020 السوبر الإيطالي يوفنتوس 2020-21 كأس إيطاليا يوفنتوس

كم عدد ألقاب رونالدو الدولية؟

فاز رونالدو بأول لقب له مع البرتغال في عام 2016 عندما توج بكأس أمم أوروبا، وكانت بطولته الثانية بعد ذلك بعامين في دوري الأمم الأوروبية.