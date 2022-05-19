يرتبط رامون دياز، بعلاقة قوية مع نادي الهلال، وجمهوره فالمدرب الأرجنتيني المخضرم رسم البسمة كثيرًا على أوجه عشاق الفريق بالنجاحات والصعود علي منصات التتويج.

يتولى دياز في الوقت الحالي، مهمة تدريب الزعيم للولاية الثانية، والتي يأمل أن تكون أفضل من الولاية الأولى، ويصعد خلالها على منصات التتويج من جديد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على بطولات رامون دياز، مع الهلال.

كم عدد بطولات رامون دياز مع الهلال؟

بدأت مسيرة رامون دياز مع الهلال منذ أكتوبر 2016، وحتى الثامن عشر من فبراير 2018، حقق خلالها العديد من النجاحات المبهرة.

في خلال تلك الفترة استطاع الموج الأزرق تحت قيادة دياز تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016-2017.

كم مرة حصل الهلال على المركز الثاني مع دياز؟

في الولاية الأولى للمدرب الأرجنتيني، خسر دياز بطولة دوري أبطال آسيا 2017 ولكنه خسره أمام أوراوا الياباني، أما في الولاية الثانية وحتى الآن حصل على وصيف كأس الملك 2022، بعد خسارته أمام الفيحاء بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي لركلات الترجيح.