كم عدد أهداف هاري كين مع إنجلترا ؟ السجل الكامل لنجم الأسود الثلاثة في كأس العالم، اليورو والوديات الدولية

كنت أحد مؤسسي النسخة العربية لموقع جول عام 2008، وذلك بعد تجربة طويلة في المنتديات، الأب الروحي لمنصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع والصحف، والتي كانت بجانب عملي في مجال الصيدلة، وقد استمرت المسيرة حتى اليوم بالعمل في مختلف المناصب والقيام بجميع الأدوار الإدارية والتحريرية في الموقع.

قدمت خلال تلك الفترة العديد من مقالات الرأي والتحليلات الفنية الخاصة بكرة القدم، بجانب تغطية آلاف القصص والأخبار في مختلف أنحاء العالم.

رحلتي مع كرة القدم بدأت في أواخر الثمانينات بمتابعة مباريات الدوري المصري وأذكر جيدًا مباراة اعتزال محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي، ومن ثم كان كأس العالم 1990 وخروج إيطاليا الحزين أمام مارادونا وجمهوره في نابولي، ومعه كان بداية العشق للميلان والدوري الإيطالي.

بدأت بعدها في متابعة مختلف البطولات وأصبحت أحد عشاق برشلونة لأدائه الممتع السلس ونجومه أصحاب المهارات الفردية الخارقة، لكن يبقى العشق الأول للشياطين الحُمر في القاهرة والروسونيري في بلاد البيتزا والمافيا بجانب المنتخب الإيطالي الذي بدأت القصة معه بالكثير من الحزن قبل أن تُصالحنا كرة القدم في 2006.

أتابع مختلف بطولات كرة القدم وأركز حاليًا على الدوري السعودي بجانب الدوريات الأوروبية خاصة الإيطالي، أجيد كتابة مقالات الرأي ولدي عديد المواضيع الخاصة بالتحليل الفني للمباريات وشرح أسباب الفوز والخسارة.

عشت طوال تلك السنوات لحظات كروية لا تُنسى، من هدف سيد عبد الحفيظ في مرمى الترجي لرائعة أبو تريكة في شباك الصفاقسي، وهناك ثلاثية ميلان في مانشستر يونايتد والسداسية في مرمى إنتر، لا أنسى كذلك هدف جروسو في مرمى ألمانيا. اللحظات الحزينة كانت موجودة كذلك وعلى رأسها هدف سيد عبد النعيم في مرمى الأهلي وكارثة إسطنبول لميلان أمام ليفربول وركلة جزاء باجيو الضائعة أمام البرازيل.

تشكيلي المثالي في كرة القدم؟ بوفون في حراسة المرمى وأمامه كافو ونيستا وباريزي ومالديني في الدفاع، الوسط يضم بوسكيتش وأمامه ميسي وتوتي وباجيو ورونالدينيو، ومن ثم فان باستن كمهاجم متقدم.

لا أستطيع حصر ما خطته يداي طوال تلك المسيرة الصحفية التي أعتز بها، لكن يُمكن القول أن سلسلة "جنة كرة القدم" وترجمة كتاب "أنا زلاتان" هما الأقرب إلي، بجانب بعض المقالات الأخرى مثل ..

"قطر منتخب المجنسين" .. كفاكم عبثًا وجهلًا

http://bit.ly/48211S3

ما بناه "كأس العرب" في 20 يومًا .. دمره "محمد صلاح" في 5 دقائق!

http://bit.ly/47JwBUh

فهرس كتاب "أنا زلاتان"

http://bit.ly/4gpz0WB