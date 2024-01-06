يملك المصري محمد صلاح سجلًا ذهبيًا مع منتخب مصر، إذ يعد من أنجح اللاعبين في تاريخ الفراعنة على المستوى الرقمي.
وقبل كل بطولة يخوضها الفراعنة يتذكر الكل أرقام محمد صلاح مع المنتخب المصري، على أمل أن يتوج بلقبه الأول رفقة الفراعنة.
في السطور التالية نستعرض لكم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في البطولات المختلفة، سواء في كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا..
كم عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟
كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟
المباراة التالية
المسابقة
عدد المباريات
عدد الأهداف
كأس العالم
2
2
كأس إفريقيا
17
6
التصفيات المؤهلة لكأس العالم
22
15
التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا
25
18
مباريات ودية دولية
29
14
الإجمالي
95
55
كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في كأس العالم؟
النسخة
عدد المباريات
الأهداف
كأس العالم 2018
2
2
الإجمالي
2
2
كم عدد أهداف محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا؟
النسخة
عدد المباريات
الأهداف
كأس إفريقيا 2017
6
2
كأس إفريقيا 2019
4
2
كأس إفريقيا 2021
7
2
الإجمالي
17
6
كم عدد أهداف محمد صلاح في تصفيات كأس العالم؟
النسخة
الأهداف
تصفيات كأس العالم 2014
6
تصفيات كأس العالم 2018
5
تصفيات كأس العالم 2022
3
تصفيات كأس العالم 2026
4
الإجمالي
18
كم عدد أهداف محمد صلاح في تصفيات كأس إفريقيا؟
النسخة
الأهداف
تصفيات كأس إفريقيا 2012
1
|تصفيات كأس إفريقيا 2013
|1
|تصفيات كأس إفريقيا 2015
|3
|تصفيات كأس إفريقيا 2017
|5
|تصفيات كأس إفريقيا 2019
|4
|تصفيات كأس إفريقيا 2021
|2
|تصفيات كأس إفريقيا 2023
|3
|الإجمالي
|19
كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في المباريات الودية؟
عدد المباريات
الأهداف
29
14
كم مرة سجل محمد صلاح هاتريك مع منتخب مصر؟
المباراة
الأهداف
المسابقة
التاريخ
زيمبابوي 2-4 مصر
3
تصفيات كأس العالم 2014
6 سبتمبر 2013
مصر 6-0 جيبوتي
4
تصفيات كأس العالم 2026
16 نوفمبر 2023
ما ترتيب محمد صلاح بين هدافي منتخب مصر عبر التاريخ؟
|الترتيب
اللاعب
عدد الأهداف
|1
حسام حسن
68
|2
محمد صلاح
55
|3
حسن الشاذلي
42
|4
محمد أبو تريكة
38
|5
أحمد حسن
33
|6
عمرو زكي
30
|7
عماد متعب
28
|8
أحمد الكاس
25
|9
محمود الخطيب
24
|10
جمال عبد الحميد
24
ما أكثر المنتخبات التي سجل عليها محمد صلاح؟
المنتخب
عدد الأهداف
النيجر
5
جيبوتي
4
أوغندا
4
|الكونغو
|3
مالاوي
2
تونس
2
جزر القمر
2
تشاد
2
توجو
2
غينيا
2
سوازيلاند
2
بوتسوانا
2
الكونغو الديمقراطية
1
المغرب
1
كينيا
1
غينيا بيساو
1
|إفريقيا الوسطى
|1
|إيسواتيني
|1
|البوسنة
|1
|تشيلي
|1
|البرتغال
|1
|السعودية
|1
|روسيا
|1
|نيجيريا
|1
|موزمبيق
|1