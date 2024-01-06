كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وكل البطولات الرسمية؟

أحمد مجدي
Mohamed Salah Egypt AfconGetty Images
EgyptMohamed Salahكأس أمم إفريقياكأس العالمWorld Cup Qualification CAFبطولة أمم إفريقيا للمحليين

تعرف على عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في كل البطولات الرسمية والمباريات الودية، كأس أمم إفريقيا وكأس العالم وتصفيات البطولات..

يملك المصري محمد صلاح سجلًا ذهبيًا مع منتخب مصر، إذ يعد من أنجح اللاعبين في تاريخ الفراعنة على المستوى الرقمي.

وقبل كل بطولة يخوضها الفراعنة يتذكر الكل أرقام محمد صلاح مع المنتخب المصري، على أمل أن يتوج بلقبه الأول رفقة الفراعنة.

في السطور التالية نستعرض لكم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في البطولات المختلفة، سواء في كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كم عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟

المباراة التالية

المسابقة

عدد المباريات

عدد الأهداف

كأس العالم

2

2

كأس إفريقيا

17

6

التصفيات المؤهلة لكأس العالم

22

15

التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا

25

18

مباريات ودية دولية

29

14

الإجمالي

95

55

كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في كأس العالم؟

النسخة

عدد المباريات

الأهداف

كأس العالم 2018

2

2

الإجمالي

2

2

كم عدد أهداف محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا؟

النسخة

عدد المباريات

الأهداف

كأس إفريقيا 2017

6

2

كأس إفريقيا 2019

4

2

كأس إفريقيا 2021

7

2

الإجمالي

17

6

كم عدد أهداف محمد صلاح في تصفيات كأس العالم؟

النسخة

الأهداف

تصفيات كأس العالم 2014

6

تصفيات كأس العالم 2018

5

تصفيات كأس العالم 2022

3

تصفيات كأس العالم 2026

4

الإجمالي

18

كم عدد أهداف محمد صلاح في تصفيات كأس إفريقيا؟

النسخة

الأهداف

تصفيات كأس إفريقيا 2012

1

تصفيات كأس إفريقيا 20131
تصفيات كأس إفريقيا 20153
تصفيات كأس إفريقيا 20175
تصفيات كأس إفريقيا 20194
تصفيات كأس إفريقيا 20212
تصفيات كأس إفريقيا 20233
الإجمالي19

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في المباريات الودية؟

عدد المباريات

الأهداف

29

14

كم مرة سجل محمد صلاح هاتريك مع منتخب مصر؟

المباراة

الأهداف

المسابقة

التاريخ

زيمبابوي 2-4 مصر

3

تصفيات كأس العالم 2014

6 سبتمبر 2013

مصر 6-0 جيبوتي

4

تصفيات كأس العالم 2026

16 نوفمبر 2023

ما ترتيب محمد صلاح بين هدافي منتخب مصر عبر التاريخ؟

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1

حسام حسن

68

2

محمد صلاح

55

3

حسن الشاذلي

42

4

محمد أبو تريكة

38

5

أحمد حسن

33

6

عمرو زكي

30

7

عماد متعب

28

8

أحمد الكاس

25

9

محمود الخطيب

24

10

جمال عبد الحميد

24

ما أكثر المنتخبات التي سجل عليها محمد صلاح؟

المنتخب

عدد الأهداف

النيجر

5

جيبوتي

4

أوغندا

4

الكونغو3

مالاوي

2

تونس

2

جزر القمر

2

تشاد

2

توجو

2

غينيا

2

سوازيلاند

2

بوتسوانا

2

الكونغو الديمقراطية

1

المغرب

1

كينيا

1

غينيا بيساو

1

إفريقيا الوسطى1
إيسواتيني1
البوسنة1
تشيلي1
البرتغال1
السعودية1
روسيا1
نيجيريا1
موزمبيق1

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