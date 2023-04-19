أرقام رائعة حققها محمد صلاح على الصعيد التهديفي هذا الموسم في ليفربول أدخلته تاريخ الدوري الإنجليزي من بابه الواسع.. فما أبرز تلك الأرقام التهديفية؟

يواصل محمد صلاح التألق مع ليفربول على كافة المستويات ودائمًا ما يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر.

صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 133 هدفًا، بعد أن تجاوز روبي فاولر الذي لطالما كان الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويحطم صلاح الأرقام الواحد تلو الآخر، فبعد أن حقق الأرقام المذكورة بات الهداف التاريخي للبريمييرليج بالقدم اليسرى متخطيًا الثلاثي ريان جيجز وروبين فان بيرسي وروبي فاولر.

ولكن إجمالًا، ما هو عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟ سواء مع تشيلسي أو ليفربول، هذا هو ما نجيب عليه في السطور التالية.

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته؟

ما هو عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

سجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى صفوف تشيلسي في موسم 2013-2014، ما مجموعه 135 هدفًا بواقع 133 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

وأول موسم له مع ليفربول هو موسم 2017-2018 هو أكثر موسم سجل فيه صلاح أهدافًا في الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا.

الموسم الفريق عدد الأهداف 2013-2014 تشيلسي 2 2014-2015 تشيلسي 0 2017-2018 ليفربول 32 2018-2019 ليفربول 22 2019-2020 ليفربول 19 2020-2021 ليفربول 22 2021-2022 ليفربول 23 2022-2023 ليفربول 15 المجموع 135

من هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي؟

الهداف التاريخي لليفربول على صعيد الدوري الإنجليزي كان الأسطورة روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

ولكن صلاح تجاوز فاولر وبات الهداف التاريخي لليفربول برصيد 133 هدفًا.

اللاعب الأهداف محمد صلاح 133 روبي فاولر 128 ستيفن جيرارد 120 مايكل أوين 118 لويس سواريز 69

ما هو معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

معدل أهداف محمد صلاح في المباراة الواحدة مع ليفربول هو 0.63 هدفًا ، وهو أعلى معدل بين هدافي الريدز في التاريخ بالتساوي مع لويس سواريز.

ظل في المركز الأول لويس سواريز بـ0.63 هدفًا لكل مباراة، وفي المركز الثالث مايكل أوين ثم روبي فاولر وفي المركز الخامس يتواجد ستيفن جيرارد.

بهدفي صلاح في مرمى ليدز بات الملك المصري متساويًا مع لويس سواريز في ذات الرصيد مع عدد مباريات أقل للأوروجوياني.

اللاعب المعدل التهديفي لويس سواريز 0.63 محمد صلاح 0.63 مايكل أوين 0.54 روبي فاولر 0.48 ستيفن جيرارد 0.24

ما هو معدل أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

خاض محمد صلاح بشكل عام في الدوري الإنجليزي 223 مباراة بواقع 210 مباريات مع ليفربول و13 مباراة مع تشيلسي.

بأهداف الـ 135، يملك صلاح معدلًا تهديفيًا يصل إلى 0.61 هدفًا في المباراة الواحدة وهو رابع أعلى معدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين الذين تخطت أهدافهم به 100 هدف.

يحتل تييري هنري أسطورة آرسنال المركز الأول برصيد 0.68 للمعدل التهديفي، بينما يتفوق صلاح على أسماء بارزة على غرار آلان شيرر وكريستيانو رونالدو والعديد من النجوم الآخرين.

اللاعب المعدل التهديفي تييري هنري 0.68 سيرخيو أجويرو 0.67 هاري كين 0.66 محمد صلاح 0.61 آلان شيرر 0.59

متى أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أصبح محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي بعدما سجل ضد مانشستر يونايتد في لقاء الجولة 26 من البريمييرليج على ملعب أنفيلد، ليتجاوز فاولر.

صلاح أحرز الهدف الرابع وكذلك السادس في مباراة تاريخية انتهت لصالح الريدز بسباعية نظيفة.