تعرف على عدد أهداف ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، وعدد الأهداف التي يحتاجها ليصبح الهداف التاريخي للنادي الأمريكي..

بسرعة مذهلة كعادته، نصب الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه ملكًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي انتقل إليه في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي لعب أربع مباريات فقط مع إنتر ميامي، لكنه تمكن من تسجيل سبعة أهداف، ليقتحم سريعًا قائمة الهدافين التاريخيين للفريق المملوك جزئيًا للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

ومع حقيقة أن إنتر ميامي تم تأسيسه في عام 2018، فإن الأمر يبدو منطقيًا للغاية، وسيكون أمام ميسي، إذا ما تمكن من مواصلة معدله التهديفي المذهل من التقدم أكثر وأكثر في القائمة.

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وفي التقرير التالي من "GOAL.com"، نتعرف على عدد أهداف ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في البطولات المختلفة، وكم هدفًا يحتاج حتى يصبح الهداف التاريخي للفريق؟

كم عدد أهداف ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟

البطولة عدد المباريات الأهداف الدوري الأمريكي 0 0 نهائيات الدوري الأمريكي 0 0 كأس الولايات المتحدة المفتوحة 0 0 كأس الدوريات الأمريكية 4 7 الإجمالي 4 7

ما هو ترتيب ليونيل ميسي في الهدافين التاريخيين لنادي إنتر ميامي؟

مع وصوله إلى سبعة أهداف مع الفريق الأمريكي، فإن ميسي أصبح في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي، وأمامه فرصة هائلة للتقدم أكثر في القائمة.

الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي

يتصدر الأرجنتيني جونزالو هيجواين قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي، حيث تمكن من تسجيل 29 هدفًا في 70 مباراة خاضها مع الفريق قبل اعتزاله.

وبذلك فإن ميسي يحتاج إلى 22 هدفًا ليتمكن من معادلة رقم زميله السابق في منتخب الأرجنتين في صدارة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي.

الترتيب اللاعب الأهداف 1 جونزالو هيجواين 29 2 ليوناردو كامبانا 16 3 روبرت تايلور 8 =4 ليونيل ميسي 7 =4 جوزيف مارتينيز 7 =4 لويس مورجان 7 =4 رودولفو بيزارو 7 =8 آريال لاسييتير 6 =8 بريك شي 6 =8 روبي روبنسون 6

متى يصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي لإنتر ميامي؟

بتسجيله 7 أهداف في 4 مباريات فقط، فإن ميسي يملك الآن معدلًا يبلغ 1.75 هدف في المباراة الواحدة مع الفريق.

وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاج ميسي لتسجيلها والذي هو 22 هدفًا على معدل تسجيله في كل مباراة والذي يبلغ 1.75 سنجد أن ميسي في حاجة إلى 12 مباراة أخرى مع إنتر ميامي لمعادلة رقم جونزالو هيجواين في صدارة الهدافين التاريخيين للنادي.