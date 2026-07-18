كم عدد أهداف كيليان مبابي مع فرنسا؟ السجل الكامل لنجم الزرق في كأس العالم، اليورو، والوديات

يعد كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث لكرة القدم على صعيد التهديف، يملك سرعة ومهارة بالكرة، نجم بي إس جي في طريقه ليكون أحد أفضل لاعبي فرنسا على الإطلاق.

مبابي سجل لفرنسا للمرة الأولى في 2017 ضد هولندا بعمر 19 عاماً، ثم أصبح ثاني أصغر من يسجل في نهائي المونديال بعد بيليه عندما هز الشباك ضد كرواتيا بالدقيقة 68 في 2018.

كم هدف سجل الفرنسي مع بلاده وما هي أكثر البطولات التي سجل فيها؟

إجمالي أهداف مبابي مع فرنسا

البطولة المباريات الأهداف كأس العالم 22 22 اليورو 9 1 تصفيات كأس العالم 16 11 تصفيات اليورو 13 12 دوري الأمم الأوروبية 21 9 وديات 25 11 106 66

ما هو عدد أهداف مبابي في كأس العالم؟

النسخة المباريات الأهداف 2018 7 4 2022 7 8 2026 8 10 الإجمالي 22 22

سجل مبابي في اليورو

النسخة عدد المباريات الأهداف 2020 4 0 2024 5 1 الإجمالي 9 1

تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2018 1 2022 5 2026 5 الإجمالي 11

سجل مبابي في الوديات

المباريات الأهداف 25 11

هاتريك مبابي مع فرنسا

المباراة الأهداف المسابقة التاريخ فرنسا 8-0 كازخستان 4 تصفيات كأس العالم 2022 13 نوفمبر 2021 فرنسا 3-3 الأرجنتين 3 نهائي كأس العالم 2022 18 ديسمبر 2026 فرنسا 14-0 جبل طارق 3 تصفيات يورو 2024 18 نوفمبر 2023

خصوم مبابي المفضلون