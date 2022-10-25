كم عدد أهداف كيليان مبابي في مسيرته حتى الآن؟

ندى الشافعي|
Kylian Mbappe PSG 2022-23Getty Images
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تعرف على عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب فرنسا بالتفصيل..

يعد كيليان مبابي أحد أبرز المواهب التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير من الأرقام التي تصعب كسرها للاعب في مثل سنه.

كانت بداية نجم المنتخب الفرنسي مع نادي موناكو الفرنسي، حيث شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2015-16، وأصبح سريعًا أحد لاعي الفريق الأساسيين.

بعد رحلة قصيرة انتقل لنادي باريس سان جيرمان، الذي حصل عليه بعد صراع من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به حتى بعض الانضمام للعاصمي الفرنسي.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

وفي هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف مبابي مع باريس سان جيرمان؟

انضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2017-18، قبل شراء العاصمي الفرنسي عقده بشكلٍ كامل خلال الموسم.

أحرز مبابي 181 هدفًا مع ناديه الحالي منذ انضمامه، منهم 126 في الدوري الفرنسي، و30 في دوري أبطال أوروبا، وتوزعت البقية على البطولات المختلفة، من كأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر.

البطولة

عدد المباريات

الأهداف

الصناعة

الدوري الفرنسي

153

129

51

دوري أبطال أوروبا

49

33

25

كأس فرنسا

20

22

10

كأس الرابطة الفرنسية

9

2

6

كأس السوبر الفرنسي

2

1

0

المجموع

233

187

92

كم عدد أهداف مبابي مع موناكو؟

سجل كيليان مبابي 27 هدفًا فقط مع موناكو في جميع البطولات، وذلك خلال موسمين قضاهما مع الفريق 2015-16 و2016-17.

أهدافه في الدوري الفرنسي فقط وصل إلى 16، فيما أحرز 6 أهداف مع فريق الإمارة في دوري أبطال أوروبا.

البطولة

عدد المباريات

الأهداف

الصناعة

الدوري الفرنسي

41

16

12

دوري أبطال أوروبا

9

6

0

الدوري الأوروبي

1

0

1

كأس فرنسا

4

2

3

كأس الرابطة الفرنسية

4

3

0

كأس السوبر الفرنسي

1

0

0

المجموع

60

27

16

كم عدد أهداف مبابي مع منتخب فرنسا؟

ارتدى كيليان مبابي قميص منتخبي فرنسا للشباب تحت 17 و19، لكن لظهوره وتألقه في سن مبكر، تم تصعيده للمنتخب الأول مباشرةً.

سجل مبابي 27 هدفًا في 57 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وذلك منذ انضمامه للفريق الأول في 2017 حتى الآن.

كم عدد أهداف مبابي طوال مسيرته؟

الفريق

الفترة

عدد المباريات

الأهداف

موناكو

2015 - 2017

60

27

باريس سان جيرمان

2017 حتى الآن

233

187

عدد أهداف مبابي مع الأندية

293

214

فرنسا تحت 17 عامًا

2014

2

0

فرنسا تحت 19 عامًا

2016

11

7

منتخب فرنسا

2017 - حتى الآن

57

27

عدد أهداف مبابي الدولية

70

34

عدد أهداف مبابي في مسيرته

363

248

من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

  • 38%مانشستر سيتي
  • 12%باريس سان جيرمان
  • 10%ليفربول
  • 40%فريق آخر
30818 الأصوات
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