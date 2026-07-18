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Kylian Mbappe France 2024Getty Images
ندى الشافعي

كم عدد أهداف كيليان مبابي في مسيرته حتى الآن؟

كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
موناكو
فرنسا
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس العالم

تعرف على عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب فرنسا بالتفصيل..

يعد كيليان مبابي أحد أبرز المواهب التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير من الأرقام التي تصعب كسرها للاعب في مثل سنه.

كانت بداية نجم المنتخب الفرنسي مع نادي موناكو الفرنسي، حيث شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2015-16، وأصبح سريعًا أحد لاعبي الفريق الأساسيين.

بعد رحلة قصيرة انتقل لنادي باريس سان جيرمان، الذي حصل عليه بعد صراع من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به حتى بعد الانضمام للعاصمي الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف مبابي مع ريال مدريد؟

انضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2024 بعد مفاوضات امتدت لسنوات، ارتدى أخيرًا النجم الفرنسي قميص الميرينجي، وسرعان ما سجل في أولى مبارياته الرسمية بالسوبر الأوروبي.

البطولةعدد المبارياتالأهدافالصناعة
الدوري الإسباني65568
دوري أبطال أوروبا25221
السوبر الأوروبي110
كأس الإنتركونتيننتال111
كأس ملك إسبانيا541
السوبر الإسباني310
كأس العالم للأندية310
المجموع1038611

كم عدد أهداف مبابي مع باريس سان جيرمان؟

انضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2017-18، قبل شراء العاصمي الفرنسي عقده بشكلٍ كامل خلال الموسم.

أحرز مبابي 224 هدفًا مع ناديه الحالي منذ انضمامه، منها 158 في الدوري الفرنسي، 36 في دوري أبطال أوروبا، وتوزعت البقية على البطولات المختلفة، من كأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر.

البطولةعدد المبارياتالأهدافالصناعة
الدوري الفرنسي20517565
دوري أبطال أوروبا644226
كأس فرنسا273514
كأس الرابطة الفرنسية926
كأس السوبر الفرنسي210
المجموع307255111

كم عدد أهداف مبابي مع موناكو؟

سجل كيليان مبابي 27 هدفًا فقط مع موناكو في جميع البطولات، وذلك خلال موسمين قضاهما مع الفريق 2015-16 و2016-17.

أهدافه في الدوري الفرنسي فقط وصلت إلى 16، فيما أحرز 6 أهداف مع فريق الإمارة في دوري أبطال أوروبا.

البطولةعدد المبارياتالأهدافالصناعة
الدوري الفرنسي411612
دوري أبطال أوروبا960
الدوري الأوروبي101
كأس فرنسا423
كأس الرابطة الفرنسية430
كأس السوبر الفرنسي100
المجموع602716

كم عدد أهداف مبابي مع منتخب فرنسا؟

ارتدى كيليان مبابي قميص منتخب فرنسا للشباب تحت 17 و19، لكن لظهوره وتألقه في سن مبكر، تم تصعيده للمنتخب الأول مباشرةً.

سجل مبابي 66 هدفًا في 106 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وذلك منذ انضمامه للفريق الأول في 2017 حتى الآن.

كم عدد أهداف مبابي طوال مسيرته؟

الفريقالفترةعدد المبارياتالأهداف
موناكو تحت 19 عامًا2013-201533
موناكو تحت 21 عامًا2015-2016124
موناكو2015 - 20176027
باريس سان جيرمان2017 - 2024308256
ريال مدريد2024 - حتى الآن10388
عدد أهداف مبابي مع الأندية486378
فرنسا تحت 17 عامًا201420
فرنسا تحت 19 عامًا2016117
منتخب فرنسا2017 - حتى الآن10666
عدد أهداف مبابي الدولية11973
عدد أهداف مبابي في مسيرته605451
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