كم عدد أهداف كريم بنزيما مع فرنسا؟ السجل الكامل لنجم الديوك في كأس العالم، اليورو والوديات الدولية

المهاجم الفرنسي يُواصل إحراز الأهداف لبلاده منذ افتتح مشواره في 2007

كريم بنزيما أحد أفضل لاعبي كرة القدم الحديثة على صعيد إحراز الأهداف.

نجم ريال مدريد لا يُعرف عنه فقط عدد الأهداف التي يُحرزها سنويًا، بل كذلك بدوره الإبداعي في بناء اللعب وصناعة الهجمات لفريقه.

سجل بنزيما هدفه الأول مع منتخب فرنسا خلال مباراته الأولى مع الفريق عام 2007، وكانت ضد النمسا.

تُرى كم عدد أهداف بنزيما مع فرنسا، وأي بطولة شهدت العدد الأكبر من أهدافه؟

مجموع أهداف بنزيما لمنتخب فرنسا

البطولة مباريات أهداف كأس العالم 5 4 اليورو 10 4 تصفيات كأس العالم 22 7 تصفيات اليورو 12 5 دوري الأمم الأوروبية 5 3 الوديات الدولية 43 15 97 38

كم عدد أهداف بنزيما في كأس العالم؟

النسخة مباريات أهداف كأس العالم 2014 6 3 كأس العالم 2022 لم يلعب بعد لم يلعب بعد 6 3

أهداف بنزيما في بطولات اليورو

النسخة مباريات أهداف يورو 2008 2 0 يورو 2012 4 0 يورو 2016 خارج القائمة خارج القائمة يورو 2020 4 4 10 4

أهداف تصفيات كأس العالم

النسخة أهداف تصفيات كأس العالم 2010 2 تصفيات كأس العالم 2014 2 تصفيات كأس العالم 2022 3 7

أهداف بنزيما في مباريات فرنسا الودية

مباريات أهداف 43 15

منافسي بنزيما المفضلين لاستقبال أهدافه

الفريق أهداف جزر القارو 2 إستونيا 2 جامايكا 2 هندوراس 2 أرمينيا 2 البرتغال 2 سويسرا 2 كازخستان 2

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