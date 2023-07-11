كم عدد أهداف كريم بنزيما في مسيرته حتى الآن؟

نتعرف معكم على عدد الأهداف التي سجلها كريم بنزيما في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب فرنسا بالتفصيل..

أصبحت صفقة انتقال الفرنسي كريم بنزيما من بين أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم السعودية لأنه انتقل إلى اتحاد جدة السعودي وهو في ذروة عطائه بل وهو على قمة أفضل لاعبي العالم.

كربم ينزيما كان رقمًا صعبًا في السنوات الأخيرة لريال مدريد وحقق كل ما يمكن تحقيقه، ورأى أن ينثر سحره في الدوري السعودي كي يواصل كتابة التاريخ.

بدءًا من ليون مرورًا بريال مدريد الذي حقق فيه مسيرة رائعة، ثم منتخب فرنسا الذي كانت له حكايات عديدة معه بين الإيجابي والسلبي، تعتبر مسيرة كريم بنزيما رائعة بحق.

ولا يزال الفرنسي راغبًا في كتابة التاريخ بصفوف الاتحاد السعودي وهو ما يطمح به تحت قيادة مدرب خبير بحجم البرتغالي نونو سانتو.

في هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها بنزيما في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف كريم بنزيما مع ليون؟

يدأ كريم بنزيما مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لنادي ليون وذلك في عام 2004، أظهر خلال 20 مباراة محلية ما الذي يستطيع فعله بحق حيث سجل 15 هدفًا.

تم تصعيد كريم بنزيما إلى الفريق الأول بنفس العام، ليصبح مطمعًا لكبار أوروبا، لكن 5 أعوام من السحر كانت كافية ليتركه ليون إلى ريال مدريد بعد أن بصم الدولي الفرنسي على 66 هدفًا رسميًا مع فريق مدينة ليون خلال 148 مباراة بخلاف ما سجله مع الفريق الرديف.

كم عدد أهداف كريم بنزيما مع ريال مدريد؟

اتضم كريم بنزيما إلى ريال مدريد في عام 2009 في موسم انتقالات تاريخي، لكن لم يكن يتوقع أحد أن يمكث بين صفوف الملكي 14 عامًا كاملًا حقق خلالها كل ما يمكن من ألقاب.

وبات بنزيما الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد في تلك السنوات بعد كريستيانو رونالدو، إذ سجل مع الملكي في كل المسابقات 354 هدفًا في 648 مباراة.

أهداف كريم بنزيما مع ريال مدريد

البطولة المباريات الأهداف الدوري الإسباني 439 238 دوري أبطال أوروبا 133 78 كأس ملك إسبانيا 49 25 كأس العالم للأندية 9 4 السوبر الأوروبي 5 2 السوبر الإسباني 13 7 الإجمالي 648 354

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف كريم بنزيما مع منتخب فرنسا؟

مثل كريم ينزيما المنتخب الفرنسي بدءًا من عام 2007 وحتى عام 2022، ورغم أن مسيرته الدولية توقفت لأكثر من 6 أعوام بسبب مشكلته الشهيرة مع زميله ماتيو فالبوينا والتي أعلنت براءته فيها أمام الكل بعد ذلك، إلا أنه نجح في الظهور بقميص الديوك خلال 97 مباراة وبصم على 37 هدفًا إلى أن أعلن اعتزاله الدولي في 2022 بعد استبعاد ديدييه ديشان له من قائمة منتخب فرنسا التي خاضت كأس العالم 2022 في قطر.

عدد أهداف كريم بنزيما طوال مسيرته: