كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟ سجل أهدافه في كأس العالم، اليورو، والوديات

Mudeet Arora|
CRISTIANO RONALDO PORTUGALGetty Images
كريستيانو رونالدوالبرتغالكأس أمم أوروباكأس العالم

البرتغالي يهز الشباك منذ 2014

كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، ها نحن نقولها، نجم مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي للعبة على المستوى الدولي وبفارق مريح، ويملك عدة أرقام قياسية أخرى.

بدأ مع بلاده في 2003 ضد كازخستان، وافتتح التسجيل في 2004 ضد اليونان في يورو 2004، ويسجل منذ يومها بلا توقف، ولكن، كم هو عدد أهداف رونالدو الدولية؟

إجمالي أهداف رونالدو الدولية

المسابقة

المباريات

الأهداف

كأس العالم

17

7

تصفيات كأس العالم

47

36

اليورو

25

14

تصفيات اليورو

35

31

دوري الأمم الأوروبية

10

7

كأس القارات

4

2

وديات

52

20

190

117

ما هو عدد أهداف رونالدو في كأس العالم

المسابقة

االمباريات

الأهداف

2006

6

1

2010

4

1

2014

3

1

2018

4

4

2022

17

7

سجل رونالدو في اليورو

المسابقة

المباريات

الأهداف

2004

6

2

2008

4

1

2012

5

3

2016

7

3

2020

4

5

26

14

تصفيات كأس العالم

النسخة

الأهداف

2006

7

2010

0

2014

8

2018

15

2022

6

36

سجل رونالدو في الوديات

المباريات

الأهداف

52

20

هاتريك رونالدو

المباراة

الأهداف

المسابقة

Date

البرتغال 4-2 أيرلندا الشمالية

3

2014 تصفيات كأس العالم

September 6, 2013

البرتغال 3-2 السويد

3

2014 تصفيات كأس العالم

November 19, 2013

البرتغال 3-2 أرمينيا

3

2016 تصفيات يورو

June 13, 2015

البرتغال 6-0 أندورا

4

تصفيات كأس العالم 2018

October 7, 2016

البرتغال 5-1 جزر الفارو

3

2018 تصفيات كأس العالم

August 31, 2017

البرتغال 3-3 إسبانيا

3

2018 كأس العالم

June 15, 2018

البرتغال 3-1 سويسرا

3

2019 دوري الأمم

June 5, 2019

البرتغال 5-1 ليتوانيا

4

2020 تصفيات يورو

September 10, 2019

البرتغال 6-0 ليتوانيا

3

2020 تصفيات يورو

November 14, 2019

البرتغال5-0 لوكسمبورج

3

2022 تصفيات كأس العالم

October 12, 2021

خصوم رونالدو المفضلين

الفريق

الأهداف

لوكسمبورج

9

ليتوانيا

7

السويد

7

أندورا

6

المجر

6

أرمينيا

5

لاتفيا

5

سويسرا

5

إستونيا

4

جزر الفارو

4

هولندا

4

بلجيكا

3

الدنمارك

3

أيرلندا الشمالية

3

روسيا

3

إسبانيا

3

محدث حتى 19 سبتمبر

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