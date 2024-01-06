كم عدد أهداف سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في كأس آسيا وكل البطولات الرسمية؟

تعرف على عدد أهداف سالم الدوسري مع منتخب السعودية في كل البطولات الرسمية والمباريات الودية، كأس آسيا وكأس العالم وتصفيات البطولات..
يملك السعودي سالم الدوسري سجلًا ذهبيًا مع المنتخب السعودي، إذ يعد من أنجح اللاعبين في تاريخ الأخضر على المستوى الرقمي.
وقبل كل بطولة يخوضها الأخضر، يتذكر الكل أرقام سالم الدوسري مع المنتخب السعودية، على أمل أن يتوج بلقبه الأول رفقة الأخضر.
في السطور التالية نستعرض لكم عدد أهداف سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في البطولات المختلفة، سواء في كأس العالم أو كأس أمم آسيا والبطولات المختلفة..
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