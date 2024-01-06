كم عدد أهداف سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في كأس آسيا وكل البطولات الرسمية؟

تعرف على عدد أهداف سالم الدوسري مع منتخب السعودية في كل البطولات الرسمية والمباريات الودية، كأس آسيا وكأس العالم وتصفيات البطولات..

يملك السعودي سالم الدوسري سجلًا ذهبيًا مع المنتخب السعودي، إذ يعد من أنجح اللاعبين في تاريخ الأخضر على المستوى الرقمي.

وقبل كل بطولة يخوضها الأخضر، يتذكر الكل أرقام سالم الدوسري مع المنتخب السعودية، على أمل أن يتوج بلقبه الأول رفقة الأخضر.

في السطور التالية نستعرض لكم عدد أهداف سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في البطولات المختلفة، سواء في كأس العالم أو كأس أمم آسيا والبطولات المختلفة..

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كم عدد أهداف سالم الدوسري مع المنتخب السعودي؟

المسابقة عدد الأهداف كأس العالم 3 كأس آسيا 1 التصفيات المؤهلة لكأس العالم 9 كأس الخليج العربي 1 مباريات ودية دولية 8 الإجمالي 22

كم عدد الأهداف التي سجلها سالم الدوسري في كأس العالم؟

النسخة الأهداف كأس العالم 2018 1 كأس العالم 2022 2 الإجمالي 3

كم عدد أهداف سالم الدوسري في كأس آسيا؟

النسخة الأهداف كأس آسيا 2019 1 الإجمالي 1

كم عدد أهداف سالم الدوسري في تصفيات كأس العالم؟

النسخة الأهداف تصفيات كأس العالم 2014 1 تصفيات كأس العالم 2018 2 تصفيات كأس العالم 2022 7 الإجمالي 9

كم عدد أهداف سالم الدوسري في كأس الخليج العربي؟

النسخة الأهداف كأس الخليج العربي 2014 1 الإجمالي 1

كم عدد أهداف سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في المباريات الودية؟

عدد المباريات الأهداف 30 8

ما ترتيب سالم الدوسري بين هدافي المنتخب السعودي عبر التاريخ؟

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 ماجد عبدالله 72 2 سامي الجابر 46 3 ياسر القحطاني 42 4 عبيد الدوسري 41 5 طلال المشعل 32 =6 محمد السهلاوي 28 =6 خالد المولد 28 =8 حمزة إدريس 26 =8 فهد المهلل 26 =10 إبراهيم سويد 24 =10 سعيد العويران 24 12 سالم الدوسري 22

ما أكثر المنتخبات التي سجل عليها سالم الدوسري؟