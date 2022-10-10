كم عدد أهداف روبرت ليفاندوفسكي مع بولندا؟ السجل الدولي الكامل لنجم برشلونة

يعد روبرت ليفاندوفسكي هو أعظم هداف في تاريخ منتخب بولندا، ويبدو من غير المرجح أنه سيفقد هذا الرقم القياسي في أي وقتٍ قريب.
مهاجم برشلونة الإسباني يسجل باستمرار مع منتخب بلاده منذ أول ظهور له ضد سان مارينو في عام 2008.
أفضل أداء قدمه ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا كان عندما سجل أربعة أهداف ضد جبل طارق في 2014، خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2016.
ليفاندوفسكي شارك مع منتخب بلاده في ثلاث بطولات يورو بالإضافة إلى كأس العالم مرة واحدة في مسيرته، سجل قائد منتخب بولندا أهدافًا ضد بعض أعظم الفرق في أوروبا بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولكن، كم عدد الأهداف التي سجلها ليفاندوفسكي مع بولندا في جميع المسابقات؟ "جول.كوم" يلقي نظرة.
أهداف روبرت ليفاندوفسكي الإجمالية مع بولندا
البطولة
المباريات
الأهداف
كأس العالم
3
0
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
37
30
اليورو
11
5
تصفيات اليورو
20
19
دوري الأمم الأوروبية
12
3
وديات دولية
51
19
إجمالي
134
76
كم عدد أهداف روبرت ليفاندوفسكي في كأس العالم؟
النسخة
عدد المباريات
الأهداف
كأس العالم 2018
3
0
كم عدد الأهداف التي سجلها ليفاندوفسكي في اليورو؟
النسخة
المباريات
الأهداف
يورو 2012
3
1
يورو 2016
5
1
يورو 2020
3
3
إجمالي
11
5
سجل ليفاندوفسكي في دوري الأمم الأوروبية
البطولة
المباريات
الأهداف
دوري الأمم الأوروبية
12
3
12
3
أهداف ليفاندوفسكي في تصفيات كأس العالم
النسخة
الأهداف
تصفيات كأس العالم 2010
2
تصفيات كأس العالم 2014
3
تصفيات كأس العالم 2018
16
تصفيات كأس العالم 2022
9
30
أهداف ليفاندوفسكي في تصفيات اليورو
النسخة
الأهداف
تصفيات يورو 2016
13
تصفيات يورو 2020
6
19
أهداف ليفاندوفسكي في المباريات الودية مع بولندا
المباريات
الأهداف
51
19
منافسو ليفاندوفسكي المفضلين
المنتخب
الأهداف
جبل طارق
6
سان مارينو
6
أندورا
5
رومانيا
5
أرمينيا
4
لاتفيا
4
الدنمارك
3
جورجيا
3
ليتوانيا
3
مونتينيجرو
3
السويد
3
البوسنة والهرسك
2
ألمانيا
2
أيسلندا
2
ساحل العاج
2
كازاخستان
2
جمهورية أيرلندا
2
اسكتلندا
2
سنغافورة
2
كوريا الجنوبية
2
*الأرقام دقيقة حتى 19 سبتمبر 2022
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