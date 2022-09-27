كم عدد أهداف جاريث بيل مع ويلز؟ السجل الكامل لنجم التنانين في كأس العالم، اليورو والوديات الدولية

جناح لوس أنجلوس هو الهداف التاريخي لمنتخب ويلز

جاريث بيل هو أعظم هداف في تاريخ ويلز ولم يتوقف عن إحراز الأهداف منذ لعب مباراته الأولى مع المنتخب في 2006.

الجناح سجل هدفه الأول في مباراته الدولية الثالثة وكان الهدف الوحيد لويلز في لقاء الخسارة أمام سلوفاكيا 5-1.

منذ ذلك الوقت، نجح نجم ريال مدريد السابق في ترك بصمات مثيرة للإعجاب على الصعيد الدولي، أقواها بالطبع كان قيادته ويلز لنصف نهائي يورو 2016 حين خسروا أمام البرتغال 2-0 والتي توجت باللقب في النهاية.

بيل لم يُشارك في كأس العالم بعد، إذ فشلت ويلز في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، مما يعني أن مونديال 2022 سيكون فرصته الأولى لإحراز الأهداف في البطولة المرموقة.

تُرى كم عدد أهداف بيل مع ويلز، وأي بطولة شهدت العدد الأكبر من أهدافه؟ ومن هم ضحاياه المفضلين من المنتخبات الأخرى؟

دعونا نُلقي نظرة على سجل الهداف القناص على المستوى الدولي.

مجموع أهداف ويلز مع منتخب ويلز

البطولة مباريات أهداف اليورو 10 3 تصفيات كأس العالم 29 14 تصفيات اليورو 33 14 دوري الأمم الأوروبية 11 3 الوديات الدولية 24 6 107 40

كم عدد أهداف بيل في بطولات اليورو؟

النسخة مباريات أهداف يورو 2016 6 3 يورو 2020 4 0 10 3

أهداف بيل في دوري الأمم الأوروبية

النسخة مباريات أهداف دوري الأمم الأوروبية B 7 2 دوري الأمم الأوروبية A 4 1 11 3

أهداف تصفيات كأس العالم

النسخة أهداف تصفيات كأس العالم 2010 0 تصفيات كأس العالم 2014 4 تصفيات كأس العالم 2018 4 تصفيات كأس العالم 2022 6 14

أهداف تصفيات اليورو

النسخة أهداف تصفيات يورو 2008 2 تصفيات يورو 2012 3 تصفيات يورو 2016 7 تصفيات يورو 2020 2 14



أهداف بيل في المباريات الدولية لويلز

مباريات أهداف 24 6

ضحايا كين المفضلون لاستقبال أهدافه

الفريق أهداف الصين 3 بيلاروسيا 3 النمسا 3 أندورا 3 سويسرا 2 سلوفاكيا 2 سكوتلندا 2 إسرائيل 2 صربيا 2 كرواتيا 2 مولدوفا 2

*البيانات حتى الـ23 من سبتمبر