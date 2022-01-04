كم عدد المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح مع ليفربول بسبب أمم إفريقيا؟

أزمة كبيرة تنتظر ليفربول، خلال الفترة المقبلة، بعد غياب نجمي هجوم الفريق، محمد صلاح، وساديو ماني بسبب مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويشارك صلاح مع المنتخب المصري، بينما يلعب ماني مع السنغال، في بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 وحتى 6 فبراير من العام ذاته.

وسيتعين على يورجن كلوب المدير الفني للريدز، التعامل مع غياب الثنائي الهجومي القوي عنه في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة القوية على العديد من البطولات، وعلى رأسها السباق مع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المباريات التي يغيب عنها صلاح مع ليفربول بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

كم عدد المباريات التي يغيب عنها صلاح مع ليفربول بسبب أمم إفريقيا؟

قد يغيب الملك المصري، عن ليفربول سبع مباريات في حال وصوله إلى المباراة النهائية مع الفراعنة في البطولة.

وقد تطول فترة غياب صلاح وماني عن البطولة، إن شاركا في النهائي وحصل أحدهما على البطولة، واحتاج للحصول على قسط من الراحة عقب العودة إلى إنجلترا قبل استئناف مبارياته مع الريدز.

وعلى أقل تقدير إن ودع منتخب مصر أو السنغال البطولة من دور المجموعات، سيغيب صلاح وماني عن ليفربول في ثلاث مباريات.