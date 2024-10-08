كمبيوتر عملاق يقر بنجاح سلوت في البريميرليج.. ويهدم أحلام أرتيتا!

تشيلسي يرتقي للوصافة..

أعاد كمبيوتر عملاق ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة، معتمدًا على الأهداف المتوقعة (xG) في المباريات.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة (من 6 انتصارات وهزيمة)، بفارق نقطة واحدة عن مطارديه مانشستر سيتي وآرسنال.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أرقام "أوبتا"، التي استعانت بالحاسوب العملاق لتحليل آلاف التوقعات، ما كشف عن بعض النتائج المفاجئة.

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وتوقع الكمبيوتر العملاق أن يبقى ليفربول بقيادة المدير الفني أرني سلوت في صدارة الترتيب، في حالة نادرة من مطابقة الواقع مع البيانات، بينما كانت المفاجأة أن يحتل تشيلسي المركز الثاني (بدلًا من الرابع).

وأوضحت الأرقام أن آرسنال (الثالث) بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا سوف يتراجع إلى المركز الثامن، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث (بدلًا من الوصافة).

وحسب "أوبتا" فإن توتنهام سوف يحتل المركز الرابع بدلًا من التاسع، على أن يبقى أستون فيلا في المرتبة الخامسة، بينما يتقدم فولهام من المركز الثامن إلى الخامس على أن يتقدم بورنموث من المركز المركز 13 إلى السابع، كما يتقدم مانشستر يونايتد إلى المركز العاشر بدلًا من الـ14.