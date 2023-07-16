كما لو كان سيستمر مع باريس .. إنريكي يحدد خطة التعامل مع مبابي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان سيتقابل مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة هذا الإثنين.
جاء هذا بحسب صحيفة "سبورت"، والتي ذكرت أن إنريكي لديه خططًا لوجود مبابي ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل، وأنه سيتعامل بناءً على ذلك معه.
وأوضحت أن مبابي سيجلس مع إنريكي وأن الأخير سيشرح له طريقة اللعب الخاصة به وخططه للموسم المقبل، كما لو كان بقاء الفرنسي مؤكدًا.
يأتي هذا بالتزامن مع ظهور الأخبار التي تؤكد خروج كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف وانتقاله للعب مع ريال مدريد.
جدير بالذكر أن مبابي كان قد أكد أنه لن يفعل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع النادي العاصمي للرغبة في رحيله هذا الصيف.
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