"كل يوم من غيره يقتلنا!".. أنشيلوتي لا يصدق غياب كارباخال

ضربة قوية لموسم ريال مدريد

لا يزال المدرب كارلو أنشيلوتي غير مصدق للفراغ الذي سيتركه غياب مدافعه الأيمن داني كارباخال عن صفوف فريق ريال مدريد.

إنها ضربة قوية في موسم ريال مدريد، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما من الناحية الذهنية وتحفيز اللاعبين في غرف خلع الملابس.

صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد ذكرت بأن أنشيلوتي تحدث كثيرًا في مدينة ريال مدريد الرياضية للاعبين، وقال لهم إن "كل يوم من غير كارباخال يقتلنا!".

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تصريح يوحي بأهمية اللاعب الذي يعكس معنى تنافسية ريال مدريد وطابعه القيادي، كارباخال أكثر من مجرد لاعب خبير وقائد داخل الملعب، إنه مهم للغاية خارجه.

مع كارفاخال، فقد أنشيلوتي العديد من القادة في الآونة الأخيرة، فقد ناتشو وخوسيلو وكروس لرحيلهم عن الملكي، ويبدو أمام تحد كبير لنقل التحفيز مجددًا إلى غرف خلع الملابس.