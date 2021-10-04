كل ما تريد معرفته عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول؟

موسمًا بعد آخر، ومنذ وصوله إلى ليفربول الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، يستمر النجم المصري محمد صلاح في تحطيم الأرقام القياسية، وتسجيل الأهداف بقميص "الريدز".

وتعد قضية تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول واحدة من أهم الأمور حاليًا على طاولة إدارة "الريدز"، التي تسعى جاهدة إلى الاحتفاظ بخدمات الدولي المصري، في ظل سياسة النادي الإنجليزي لتجديد عقود أهم نجومه.

من هم اللاعبون الذين جدد ليفربول عقودهم؟

ليفربول نجح خلال الفترة الماضية في تجديد عقود مجموعة من بين أبرز لاعبيه.

ليفربول بدأ عملية تجديد التعاقدات بالتوقيع مع ترينت ألكساندر أرنولد، مرورًا بالهولندي فيرجيل فان دايك، ثم البرازيليان فابينيو وأليسون، ثم أندرو روبرتسون، وأخيرًا القائد جوردان هندرسون.

ما هو موقف صلاح التعاقدي مع ليفربول؟

عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2023، ولذلك فالتجديد مسألة ضرورية حتى لا يخاطر "الريدز" بضرورة بيعه في الصيف المقبل تجنبًا لخسارته بالمجان في صيف 2023.

محمد صلاح يحصل مع ليفربول على راتب يصل إلى 233 ألف يورو أسبوعيًا، ويعد صاحب ثالث أعلى أجر في الفريق، بعد فيرجيل فان دايك، وتياجو ألكانتارا.

صلاح يرغب في الحصول على راتب يتناسب مع الأداء والتأثير الذي يقدمه مع ليفربول، لكن المفاوضات بين الدولي المصري وناديه لم تصل بعد إلى نقطة اتفاق.

ما هي حقيقة الطلبات المبالغ فيها من صلاح للتجديد مع ليفربول؟

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أوائل سبتمبر الماضي أن صلاح يطلب من إدارة ليفربول أن ترفع راتبه ليصل إلى 583 ألف يورو أسبوعيًا.

ذلك الراتب كان سيجعل الدولي المصري واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ ليفربول، ومن بين الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

لكن صحيفة "ليفربول إيكو" أكدت أن صلاح لم يطلب أبدًا الحصول على ذلك المبلغ، لكنها لم تكشف بالضبط القيمة التي يرغب الدولي المصري في الحصول عليها.

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ماذا قال وكيل صلاح عن تجديد تعاقده مع ليفربول؟

رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح أثار ضجة كبرى في أغسطس الماضي، بعد أن سجل الدولي المصري هدفًا لصالح ليفربول في الفوز على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

عباس، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كتب تغريدة مباشرة بعد الهدف قال فيها: "أتمنى أن يشاهدوا".

رسالة رامي عباس ربما كانت رسالة واضحة للغاية موجهة إلى إدارة ليفربول في ظل المفاوضات الطويلة بين الطرفين.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

ما هي الأندية المهتمة بالحصول على محمد صلاح؟

محمد صلاح قد يكون هدفًا مناسبًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل الحالة البدنية والفنية الاستثنائية التي يمتلكها في السنوات الأخيرة.

وارتبط محمد صلاح خلال السنوات الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، لكن لم تتخط تلك الأخبار مجال الشائعات، وذلك رغم تأكيد الدولي المصري سابقًا أنه يحب فكرة اللعب في الدوري الإسباني.

ماذا قال كلوب عن تجديد عقده محمد صلاح؟

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول علق على ملف تجديد عقد محمد صلاح مع الفريق.

وقال كلوب: "لا يوجد أي شيء يمكن أن أقوله بخصوص تجديد صلاح، أنا لست شريكًا في عملية المفاوضات في الوقت الحالي".

وأضاف: "كل ما يهمني هو الحدة التي يظهر عليها في الملعب، والطريقة التي يلعب بها، لا يمكنني الحديث عن أي أمر آخر".

ماذا قال كاراجر عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول؟

جيمي كاراجر خلال تحليله لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، أشاد بالقدرات التي يمتلكها محمد صلاح.

ويعد جيمي كاراجر من أساطير نادي ليفربول، وأكد في تصريحاته أنه لا يجب خسارة لاعب في مثل قيمته.

وقال كاراجر في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا يمكن أن يخسر ليفربول جهود صلاح في المواسم المقبلة، لا أقول إنه سيكون مثل رونالدو عندما يكون عمره 35 أو 36 عامًا ويستمر في التسجيل، لكننا سنرى الكثير منه".

ويبدو أن كاراجر من المناصرين تمامًا لفكرة استمرار صلاح مع ليفربول، حيث قال في تصريحات سابقة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال كاراجر: "في حين أن ليفربول لم ينفق الكثير هذا الصيف مثل الفرق الأخرى، إلا أن الكثير من اللاعبين يوقعون عقودًا جديدة، الذي لم يوقع بعد هو محمد صلاح".

وأضاف: "الآن من الواضح أنه يريد القليل من المال، وهو محق في ذلك، لأنه يستحق، إنه يستحق أن يكون واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي لما فعله مع ليفربول منذ قدومه".

وتابع: "نادرًا ما يتعرض للإصابة، وعامًا بعد عام يتواجد في قائمة أفضل الهدافين، هذا هو الأمر".

وأشاد كاراجر بعقلية صلاح قائلًا: "أعتقد أنه محترف مثل كريستيانو رونالدو، إنه يعتني بجسده وأعتقد أن صلاح سيلعب الكثير من السنوات القادمة، لذلك آمل فقط أن يتم حل مسألة تجديد عقده بشكل عاجل".

واختتم كاراجر تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما يكون هناك جدال حول المال، اللاعب يريد أكثر قليلًا، والنادي يريد أن يدفع أقل، لكن هذا يحتاج إلى تسوية، وأتمنى أن ينتهي الأمر لأنه يستحق ذلك بسبب ما فعله مع ليفربول".

ماذا قال مايكل توماس عن تجديد عقد محمد صلاح؟

مايكل توماس نجم آرسنال وليفربول السابق أشاد خلال تصريحات أدلى بها لصالح موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي بقدرات صلاح، وطالب إدارة "الريدز" بمنحه عقدًا جديدًا.

وقال توماس: "ًصلاح موهبة لا يتم تقديرها بالقدر الكافي من الكثير من جماهير كرة القدم، لم يتوقف قط عن تقديم المستويات الهائلة منذ أن انضم إلى ليفربول".

وأضاف: "سأحب أن أراه يوقع على عقود تمديد فترته في صفوف ليفربول، حتى أشاهده وهو يمضي أفضل فترات مسيرته بقميصهم".

وأكمل: "فيما يتعلق بمشاركته في الأهداف وما حققه من بطولات مع ليفربول يجب أن يكون ضمن أفضل 10 نجوم في تاريخ الدوري الإنجليزي".

ماذا قال كرواتش عن تجديد عقد محمد صلاح؟

كراوتش في مقال نشره عبر صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تحدث عن مسألة تجديد العقد بين صلاح وليفربول، وأكد نجم منتخب إنجلترا السابق على أن إدارة "الريدز" يجب أن تمنح اللاعب ما يستحقه.

وقال كراوتش: "الأولوية هي التأكد من موافقته على عقد جديد، إنه أفضل توقيع يمكن أن يحصلوا عليه، تمكنوا من تجديد عقود الجميع، وهو الأهم بينهم".

تابع: "الأمر قد يزعج قلة من الناس، لأن صلاح سيحصل حتمًا على راتب أعلى من فيرجيل فان دايك وساديو ماني والبقية، لكنه يدعم ذلك بالأرقام".

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وأضاف: "مجرد إلقاء نظرة على أرقامه، إنه الآن ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول برصيد 131 هدفًا، ويمكنه بسهولة الوصول إلى المركز التاسع في الموسم الحالي".

وأكمل: "أنا منحاز بالطبع، لكن المهاجمين يستحقون المال، صلاح يفوز بالمباريات، أفضل شيء يمكن فعله هو التوقيع معه على عقد لخمس سنوات، وتأمينه مدى الحياة ليصبح أسطورة في ليفربول".

ماذا قال ميكا ريتشاردز عن تجديد عقد محمد صلاح؟

ميكا ريتشاردز مدافع مانشستر سيتي السابق، وفي مقال عبر صحيفة "ديلي ميل" أكد أن تجديد عقد صلاح يعد أمرًا ضروريًا بالنسبة إلى ليفربول.

وكتب ريتشاردز: "بمنتهى البساطة، محمد صلاح لا يمكن تعويضه بالنسبة لي، لقد ساهم في تحقيق 16 نقطة بشكل مباشر في الموسم الماضي لليفربول".

وأردف: "دون تلك النقاط كان ليفربول ليكون خارج دوري أبطال أوروبا، وهو دائمًا رجل المناسبات الكبيرة، ويجب أن يتم حل موقف عقده سريعًا".

وأنهى كلماته: "ليفربول صنع من أجل محمد صلاح وصلاح خلق من أجل اللعب في صفوف ليفربول، وسويًا يشكلان قوة لا يمكن إيقافها".