كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب 2025، الموعد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر نهاية 2025 وما هي القنوات الناقلة وأبرز المحطات في تاريخ البطولة

تستضيف قطر، في شهر ديمسبر 2025 بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم وبتنظيم الاتحاد العربي، بعد أن تمت استضافتها لآخر مرة في 2021، في النسخة التي حقق المنتخب الجزائري لقبها.

وبدأت البطولة عام 1963 في لبنان، دون أن يتم تحديد موعد محدد لإقامتها، بسبب الظروف المختلفة للاتحادات القارية، وليس شرطًا أن يشارك في البطولة المنتخب الأول، إذ تُرسل بعض الاتحادات، منتخب الشباب أو المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول مدعمًا ببعض المحترفين أو من دونهم.

واستضافت قطر، النسخة الأخيرة من البطولة في 2021، والتي شهدت مشاركة 16 منتخبًا، وفاز محاربو الصحراء، باللقب في النهاية، على حساب المنتخب التونسي بهدفين نظيفين.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب، وموعد قرعة وبطولة النسخة الحادية عشرة من المسابقة وتاريخ البطولة وغير ذلك الكثير..

ما هو نظام كأس العرب 2025؟

في آخر نسخة تأهلت أعلى 9 منتخبات وفقًا لتصنيف الفيفا في شهر إبريل 2021 إلى الأدوار النهائية مباشرة، بينما سيلعب الـ 14 منتخبًا المتبقيين، تصفيات تأهل للأدوار النهائية.

تم تقسيم الفرق التي تأهلت إلى الأدوار النهائية، على أربع مجموعات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي يوم 18 ديسمبر.

ومن غير المعروف إلى الآن ما إذا كانت الأمور ستسير على نفس الشاكلة أم لا، لكن المواعيد المعلنة من قبل اللجنة الأولمبية القطرية تمثل كابوسًا بالنسبة لمنتخبات عرب إفريقيا المشاركة في كاس إفريقيا بالمغرب، والتي تنطلق في ديسمبر 2025.

متى موعد كأس العرب 2025؟

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية مواعيد كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر على ملاعب كأس العالم 2022، في الفترة من 1-18 ديسمبر 2025 في قطر، بمشاركة 16 منتخبًا.

ولم يتم الاستقرار على المنتخبات المشاركة من القارتين العربية والآسيوية، إذ ستشهد رزنامات المنتخبات العربية العديد من المتغيرات خلال العام.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العرب 2025؟

ستنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وأيضًا على قنوات "الكاس" القطرية.. إضافة إلى ما يستجد من قنوات عربية ستحصل على حقوق بث البطولة حتى إقامتها.

أين يقام كأس العرب 2025؟

ستقام البطولة على ملاعب مباريات كأس العالم 2022، وهي استاد البيت في الخور، واستاد الجنوب في الوكرة، واستاد لوسيل في مدينة لوسيل.

وفي الدوحة ستكون المباريات في ملعبي استاد 974، واستاد التمامة، وفي الريان ستكون المباريات على، استاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد خليفة الدولي.

ما موعد قرعة كأس العرب 2025؟

لم يتم تحديد موعد قرعة كأس العرب 2025 بعد، لكنها ستكون قبل بضعة أشهر من إقامة البطولة كي تحدد كل المنتخبات موقفها من المشاركة في البطولة.

من أكثر المنتخبات مشاركةً في كأس العرب؟

منتخب الأردن، هو الأكثر ظهورًا في المسابقة، إذ شارك 9 مرات، بينما يعتبر موريتانيا، عمان، والإمارات هم الأقل بمشاركتين لكل منتخب.

وفي النسخة الأولى من المسابقة، حقق المنتخب التونسي اللقب على حساب لبنان، بينما يعد المنتخب العراقي الأكثر إحرازًا للألقاب برصيد 4 مرات في أعوام 1964، 1966، 1985، 1988.