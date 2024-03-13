كل لاعب بحالة مختلفة.. أربعة نجوم من ريال مدريد على رادار الأندية السعودية

الملكي قد يجني أموالًا طائلة..

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يملك ريال مدريد عددًا من أفضل نجوم العالم في كل المراكز، ولذلك يستقطبون أنظار أندية الدوري السعودي الذي يريد الحصول على أفضل لاعبي العالم.

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هناك 4 لاعبين على رادار الأندية السعودية من بين نجوم ريال مدريد، يملك كل لاعب حالته المستقلة واحتماليات الانتقال بنسب مختلفة، وفقًا لصحيفة "ماركا".

الأول الذي يبدو رحيله مسألة مرجحة هو لوكا مودريتش، النجم الذي رفض الدوري السعودي الصيف الماضي متشبثًا بسنة أخيرة في مدريد.

الثاني هو لوكاس فاسكيز الذي يقضي عامه الأخير من عقده مع ريال مدريد، لكن مستواه الجيد في الآونة الأخيرة أقنع مسؤولي ريال مدريد بتقديم عقد جديد لعام إضافي من أجل فاسكيز.

الخيار الثالث يتمثل في ناتشو فيرنانديز الذي لا يحظى بدقائق مشاركة كثيرة مع أنشيلوتي، صاحب الـ 34 عامًا هو الخيار الرابع للمدرب الإيطالي.

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بينما الخيار الأكثر مردودًا ماديًا وربما احتمالية أيضُا هو فيرلان ميندي، الذي يريد ريال مدريد بيعه برقم جيد لتمويل صفقة ألفونسو ديفيس الذي سيحل محله على الأرجح في الميركاتو الصيفي المقبل.

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