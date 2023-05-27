"كل شيء يذكرني بك" .. كابوس ألمانيا يطارد أحلام الاتحاد قبل حسم الدوري

أحمد فرهود
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كل شيء يحدث في ألمانيا يذكر جماهير الاتحاد بـ"الكابوس المرعب"

"نفس ألوان القميص ونفس سنوات الغياب عن لقب الدوري تقريبًا"؛ هذا ما يجمع نادي الاتحاد مع العملاق الألماني بوروسيا دورتموند.

الاتحاد لم يحقق لقب دوري المحترفين السعودي منذ عام 2009، بينما لم يصعد بوروسيا دورتموند، إلى منصة التتويج بالمسابقة المحلية منذ 2012.

وجاء موسم 2022-2023، ليقرب العميد الاتحادي والعملاق الألماني، من التتويج بلقبي الدوري في البلدين، بعد غيابٍ طويل.

دورتموند دخل الجولة الأخيرة من الدوري الألماني؛ وهو في حاجة إلى الفوز على ماينز فقط؛ من أجل التتويج باللقب، مهما كانت نتيجة منافسه بايرن ميونخ أمام كولن.

ولكن، ما حدث هو أن الشوط الأول من لقاء دورتموند، انتهى بخسارته (0-2) على أرضه ووسط جماهيره، ما يعني تحوّل اللقب إلى البايرن المتقدم على كولن (1-0).

هذا التحول الصادم في ألمانيا؛ جعل جماهير الاتحاد تعرب عن تخوفها من تكرار نفس السيناريو في الدوري السعودي للمحترفين، مع فريقها، بينما أعطى أملًا كبيرًا لعشاق النصر؛ لخطف اللقب.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ويحتاج العميد الاتحادي، إلى الفوز في مباراة واحدة أمام الفيحاء أو الطائي؛ من أجل ضمان اللقب رسميًا؛ حتى ولو فاز النصر، في آخر جولتين.

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