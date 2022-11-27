كل الأصابع تشير إلى كورتوا .. الجمهور يلوم حارس ريال مدريد على خسارة بلجيكا أمام المغرب

الجماهير تلوم تيبو كورتوا على خسارة بلجيكا أمام المغرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وجهت الجماهير المناصرة لمنتخب بلجيكا كل غضبها نحو تيبو كورتوا حارس المرمى، حيث أشارت إلى أنه السبب الأول في خسارة "الشياطين الحمر" أمام المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

منتخب المغرب حقق فوزًا ثمينًا على بلجيكا بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، بفضل هدفي عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال.

صابيري افتتح التسجيل في الدقيقة 73 من زمن المباراة عبر ركلة حرة من الجانب الأيمن لمرمى كورتوا، نفذها النجم المغربي بذكاء مستغلًا تمركز حارس بلجيكا السيئ.

الجمهور المناصر لبلجيكا وجه اللوم إلى حارس مرمى ريال مدريد الإسباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمًا إياه بالتسبب في خسارة "الشياطين الحمر" أمام المغرب.

وكتب أحد المغردين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تعليقًا على هدف باصيري: "كورتوا كان يجب أن ينقذ هذه التسديدة".

وأضاف آخر: "حسنًا كورتوا حقًا تلقى هدفًا من ركلة حرة؟ جماهير ريال مدريد أقسمت أنه أفضل من تير شتيجن، ليس علينا سوى أن نضحك".

فيما كتب ثالث: "هل يمكن أن يتوقف الجميع عن الكذب الآن وإقناع أنفسهم أن كورتوا أفضل من أليسون؟".

بينما كتب مشجع آخر لنادي ليفربول الإنجليزي: "لو أن كورتوا لعب فقط بهذه الصورة في نهائي دوري أبطال أوروبا".