كلينسمان ينفي العودة للتدريب في الدوري الألماني

يورجن كلينسمان المدير الفني الأسبق للمنتخب الأمريكي ينفي عودته للتدريب من جديد في الدوري الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى يورجن كلينسمان المدير الفني الأسبق للمنتخب الأمريكي لكرة القدم عودته للتدريب من جديد في الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تغريدة نشرها كلينسمان عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد خلالها أن كل الأخبار المنتشرة غير صحيحة.

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وكتب كلينسمان: "سمعت اسمي في الأيام الأخيرة مرتبط بعدة أندية بالدوري الألماني، وأريد أن أوضح شيئًا واحدًا فقط في هذا الشأن".

وأضاف: "لا يوجد على الإطلاق أي نوع من تلك الأحاديث معي في الوقت الحالي من قبل أي نادي في الدوري الألماني".

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وكانت أندية عديدة قد ارتبط اسمها بالمدير الفني المخضرم خلال الأيام السابقة، منها فريقه السابق شتوتجارت وأيضًا هيرتا بيرلين.

جدير بالذكر أن كلينسمان كان اسمه قد ارتبط أيضًأ بتدريب منتخب الصين خلال الفترة الماضية بعد زيارة له للدولة الآسيوية.