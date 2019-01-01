نوير: هدفي التواجد مع بايرن ميونخ أمام لايبزيج

تعرف على تصريحات نوير بشأن الإصابة وإمكانية التواجد في المباريات المتبقية من الموسم

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اقترابه من العودة للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها أمام دوسلدورف مشيرًا إلى رغبته العودة أمام لايبزيج.

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وقال نوير في المؤتمر الصحفي: "لا أعلم إن كنت قادرًا على العودة في مباراة لايبزيج أم لا ولكن هدفي دائمًا التواجد بين الثلاث خشبات ومتفائل بقدرتي على خوض هذا اللقاء".

وتابع: "حاليًا أعاني من تمزق في العضلات وأتعامل مع الأمر بصورة جيدة وسوف أحاول بذل قصاري جهدي لأكون موجودًا في المرحلة الهامة والحاسمة من الموسم الجاري. هدفنا الفوز بالدوري والكأس".

قائد البافاري ومنتخب ألمانيا أشار إلى أنّه قدّم مباراة جيدة أمام بروسيا دورتموند ولم يعاني من أي آلام ولكن بعد ذلك في الشوط الثاني ضد دوسلدورف بدأ يعاني.

هذا ليس جيدًا يا بيب 🙄



10 فرق فقط من أصل 32 فريقًا خسروا 1/0 خارج الديار في ذهاب لقاء إقصائي في دوري الأبطال تأهلت إلى الدور التالي 🤷‍♂️ #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dwGZViZwaf — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

وواصل: "سيفن أولرايتش أظهر إمكانيات خاصة في الموسم الماضي وواثق من قدراته على حراسة مرمى البافاري ولا أشعر بالقلق على الفريق في غيابي".

وأشاد نوير بحارسي شالكه، رالف فاهرمان وألكسندر نوبل، مؤكدًا أنّ ألمانيا دائمًا تمتلك الحراس المميزين ولا خوف على مستقبل المانشافت في ظل وجود أكثر من موهبة في هذا المركز.

واختتم: "سوف أتواجد في كل تدريبات الفريق حتى وأنا مصاب، مررنا بفترة عصيبة في الموسم لكننا نستطيع الخروج بالثنائية المحلية وسوف نقاتل في الفترة المتبقية من الموسم".

جدير بالذكر أنّ نوير غاب عن المشاركة في مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة.