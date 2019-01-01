النتائج المباشرة
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

نوير: هدفي التواجد مع بايرن ميونخ أمام لايبزيج

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات نوير بشأن الإصابة وإمكانية التواجد في المباريات المتبقية من الموسم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اقترابه من العودة للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها أمام دوسلدورف مشيرًا إلى رغبته العودة أمام لايبزيج.

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وقال نوير في المؤتمر الصحفي: "لا أعلم إن كنت قادرًا على العودة في مباراة لايبزيج أم لا ولكن هدفي دائمًا التواجد بين الثلاث خشبات ومتفائل بقدرتي على خوض هذا اللقاء".

اختيارات المحررين

وتابع: "حاليًا أعاني من تمزق في العضلات وأتعامل مع الأمر بصورة جيدة وسوف أحاول بذل قصاري جهدي لأكون موجودًا في المرحلة الهامة والحاسمة من الموسم الجاري. هدفنا الفوز بالدوري والكأس".

قائد البافاري ومنتخب ألمانيا أشار إلى أنّه قدّم مباراة جيدة أمام بروسيا دورتموند ولم يعاني من أي آلام ولكن بعد ذلك في الشوط الثاني ضد دوسلدورف بدأ يعاني.

وواصل: "سيفن أولرايتش أظهر إمكانيات خاصة في الموسم الماضي وواثق من قدراته على حراسة مرمى البافاري ولا أشعر بالقلق على الفريق في غيابي".

وأشاد نوير بحارسي شالكه، رالف فاهرمان وألكسندر نوبل، مؤكدًا أنّ ألمانيا دائمًا تمتلك الحراس المميزين ولا خوف على مستقبل المانشافت في ظل وجود أكثر من موهبة في هذا المركز.

واختتم: "سوف أتواجد في كل تدريبات الفريق حتى وأنا مصاب، مررنا بفترة عصيبة في الموسم لكننا نستطيع الخروج بالثنائية المحلية وسوف نقاتل في الفترة المتبقية من الموسم".

جدير بالذكر أنّ نوير غاب عن المشاركة في مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

إغلاق