"كليان مبابي كان قريبًا من برشلونة، وعرضوا علينا هالاند مقابل 20 مليون يورو"

"برشلونة فضل التعاقد مع ديمبلي بدلًا من مبابي"

تحدث المدير التنفيذي السابق لنادي برشلونة، خافيير بورداس، عن العديد من الأحداث أثناء تواجده بالنادي، بجانب مختلف رؤساء البلوجرانا.

وترك بورداس برشلونة، في صيف 2020، بعد تواجده بالبلوجرانا منذ عام 2005، كعضو للنادي.

وفي حديثه لـ"Nude Project podcast"، قال:" عرض رايولا هالاند على النادي، مقابل 20 مليون يورو، لكنه طلب المبلغ نفسه، عمولة ".

كما أضاف:" بعد بيع نيمار لباريس سان جيرمان، كان مبابي قريبًا من برشلونة، لكن تم التعاقد مع ديمبلي".

وأردف:" تحدثت مع كورتوا للقدوم لبرشلونة بدلاً من تشيلسي، لكن المدربين فضلوا التوقيع مع تير شتيجن".

ثم أنهى حديثه:" ميسي عبقري، إنه الأفضل في التاريخ، لديه كرة القدم، وأسرته فقط".

الجدير بالذكر أن، حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني، بقيادة تشافي هيرنانديز، متغلبًا على ريال مدريد، وأتليتكو مدريد، في صراع المركز الثاني.