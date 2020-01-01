كلويفرت: برشلونة يخطط للموسم المقبل

كيف يفكر برشلونة في مستقبل الفريق الأول ولاماسيا؟ باتريك كلويفرت يجيب

قال باتريك كلويفرت مدير أكاديمية لاماسيا في نادي برشلونة إن الجميع داخل النادي بدأ التخطيط للموسم القادم بخصوص جميع الفئات السنية.

وكان برشلونة قد قام بتخفيض رواتب لاعبيه بالتشاور معهم بنسبة 70% لكي لا يتحمل الناشئون وموظفو النادي الخسائر الاقتصادية التي سببها توقف النشاط.

وحول ذلك، يرى مدير أكاديمية لاماسيا وأحد أبرز نجوم برشلونة وكرة القدم الهولندية باتريك كلويفرت إن الوقت الحالي يعد فرصة للتفكير فيما هو قادم والتخطيط للمستقبل.

المزيد من الفرق

وأضاف: "أنا أعمل من المنزل وجميع أفراد النادي يفعلون ذلك، ملتزم بالتعليمات الصحية ولكن في نفس الوقت لا نريد أن نضيع هذه الفترة بدون فائدة"

وتابع: "إننا نخطط لجميع الفرق في النادي بالنسبة للعام المقبل، برشلونة لديه لاعبون بخبرة وجودة عالية وسنحاول الإبقاء عليهم جميعًا"

وأردف: "الراحل رادومير أنتيتش أثر فينا جميعًا، أتذكر حين جاء إلى برشلونة وقت كنت لاعبًا في صفوف الفريق، في وقت قصير ترك مشاعر جيدة للغاية. عندما وصل، لم تكن الأمور تسير على ما يرام وقام بتغييرها بشكل جذري"

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يذكر أن الدوري الإسباني قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وحتى الآن موعد استكماله غير معروف.