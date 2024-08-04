مسؤول الـVAR: أنتظر عقوبة قاسية في قضية نيجريرا.. وهذا النادي استحق الليجا الموسم الماضي!

ماذا قال كلوس جوميز؟

أكد كلوس جوميز، مسؤول تقنية الفيديو في لجنة التحكيم الإسبانية، أن "ريال مدريد استحق التتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي".

وقال جوميز، في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأنا الإعداد للموسم الجديد، بعد موسم جيد جدًا، سنرتكب أخطاء لكننا سنحاول أن نجعلها أقل، وعندما يحدث ذلك (الأخطاء) سندع تقنية الفيديو تعمل، كل جيل مستعد بشكل أفضل، مع أدوات أفضل".

وأضاف: "الفريق الذي استحق التتويج بالليجا، فاز بها، أولئك الذين استحقوا الترقية، فعلوا ذلك، وأولئك الذين حققوا أسوأ النتائج كانوا السبب في ذلك (لأسباب فنية)".

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وتطرق إلى الحكم في قضية نيجريرا فائلًا: "كل دقيقة تمر دون صدور الحكم يلحق ضرر هائل بالتحكيم ككل، آمل أن تنتهي القضية في أقرب وقت ممكن، ننتظر أن يصدر القاضي حكمًا، وأن يعاقب الأشخاص المذنبون بأقسى طريقة ممكنة".

وختم: "هناك بعض الحكام السابقين الذين يظهروا غضبهم بعد نهاية حياتهم المهنية، كل انتقاداتهم للتحكيم ترتدي ملابس الانتقام، لا يرون أي شيء جيد".

ويحاكم خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، في الحصول على رشوة من نادي برشلونة، في فترات سابقة.