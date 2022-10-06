كلوب : مركز صلاح لم يتغير، المشكلة في ليفربول!

المدرب الألماني يشرح لماذا يظهر صلاح على الأطراف بشكل أكبر

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على الحديث عن هبوط مستوى محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم بسبب تغيير مكانه ليكون على الجناح بشكل أكبر من دخوله لعمق الملعب.

ليفربول عانى من اهتزاز في النتائج خلال الموسم الحالي خاصة في الدوري الإنجليزي، وسط فشل من صلاح في إنقاذ فريقه مثلما اعتاد خلال السنوات الماضية.

الأمور أصبحت أصعب في ظل رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، وعدم تأقلم داروين نونيز بالسرعة المطلوبة، لتزداد التوقعات على صلاح الذي لم يظهر بمستواه المعهود في العديد من المناسبات.

ماذا قال كلوب عن مستوى صلاح؟

المدرب الألماني قال لشبكة "سوني سبورتس":"مركز صلاح لم يتغير ولم أطلب منه أشياء مختلفة عن المواسم الماضية، الأمر يتعلق فقط بعدم ظهور الفريق في أفضل مستوياته".

وأضاف:"نحن لا نقدم أفضل ما لدينا وهناك بعض لحظات الجمود في مستوانا، وهو ما يتسبب في ذهابنا إلى الأطراف في العديد من الأوقات التي نحتاج فيها للقيام بذلك".

وتابع:"بالطبع نحن بحاجة له في مثل هذه المواقف، ولكننا نحتاجه أيضًا في العمق لتشكيل خطورة على مرمى الخصم، لذلك الملاحظة ليست خاطئة لكننا نعمل على زيادة المرونة بالفريق".

كيف يبدو موسم صلاح حتى الآن؟

رغم المستوى المحبط في بعض الأحيان، إلا أن الأمور ليست بهذا السوء لصلاح من ناحية الأرقام، لكنها بكل تأكيد لا ترقى لما يقدمه الدولي المصري منذ قدومه لأنفيلد.

صلاح نجح في تسجيل هدفين بالدوري الإنجليزي ومثلهما في دوري أبطال أوروبا، كما صنع 3 أهداف في 10 مباريات بالبطولتين حتى الآن.