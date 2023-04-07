كلوب يُكرر أزمته مع الصحافة: تضيعون وقتي!

مدرب ليفربول غاضب من تكرار اسئلة الصحافة!

اتهم يورجن كلوب مدرب ليفربول أحد المراسلين بإضاعة وقته في طرح أسئلة غير مجدية خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آرسنال في الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب أجرى تغييرات شاملة على تشكيلة ليفربول في مباراته السابقة ضد تشيلسي، والتي أثارت بعد ذلك أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي.

وعندما سُئل عما إذا كان قد أجرى تغييرات بسبب الهزيمة أمام مانشستر سيتي أو لمجرد إرحة اللاعبين، رد كلوب: "خضنا مباراة ضد سيتي وهو أمر له تأثير بدني وعلى مستوى الأداء على حد سواء، كيف يمكنك أن تتوقع أن أعطيك إجابة وأقول، اثنان كان بسبب ذلك وأربعة بسبب ذلك، هذا مضيعة حقيقية للوقت".

وسُئل كلوب أيضًا عن تعليقاته الأخيرة التي أشارت هذا الأسبوع إلى "تحديد" موسم ليفربول وما إذا كان لا يزال يعتقد ذلك، وأجاب: "إذا فزنا في هذه المباراة فسنحصل على النقاط وسيكون هذا طبيعيًا تمامًا بالنسبة لنا".

وأتم: "أتفهم من وجهة نظرك أنه من الصعب جدًا العثور على أسئلة جديدة كل أسبوع ولكن صدقني أنه من الصعب جدًا العثور على إجابات جديدة".