كلوب يهاجم لاعبيه: لا نستحق الفوز، ولم نمتلك ردة فعل!

المدرب الألماني غاضب بسبب موسم ليفربول حتى الآن

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، عن السقوط في فخ التعادل أمام برايتون بعد العودة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وكان ليفربول قد تأخر في النتيجة بثنائية دون رد، قبل أن يعود في اللقاء من خلال تسجيل 3 أهداف، ولكن الفرحة لم تكتمل حيث عاد الضيوف لتحقيق التعادل في آخر الدقائق.

ماذا قال كلوب عن اللقاء؟

قال المدرب الألماني إلى "BBC": "هذه اللعبة لها قصص مختلفة. هناك قصة كيف استقبلنا هدفين مبكرين، وهناك قصة كيف عدنا إلى المباراة، ثم هناك قصة كيف أهدرنا اللقاء".

وواصل: "برايتون فريق كرة قدم جيد حقًا وحقيقي، لقد كان تشكيلًا مختلفًا، فوجئنا قليلاً؟ نعم، لكننا كنا بالفعل متأخرين 2-0 عندما تأقلمنا مع ذلك. سجلنا أهدافنا التي كانت من الهجمات المرتدة، كان بإمكاننا الفوز، لكننا كنا سنستحق الفوز؟ لست متأكدًا من ذلك، لقد استحق برايتون شيئًا ما".

وتابع: "مع كل الأشياء الجيدة التي فعلناها خلال الأسبوع، فإن الثقة هي زهرة صغيرة وعندما يدهسها شخص ما، يكون الأمر صعبًا حقًا، علينا أن نقبله، بالطبع هذا لا يكفي بالنسبة لنا ولكنه ما حصلنا عليه".

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وأضاف: "لقد تحدثت إلى الأولاد بطريقة مماثلة للطريقة التي أتحدث بها إليكم، لا أعرف عدد المرات التي يجب أن أقول فيها إننا بحاجة إلى ردة فعل، الهدف الأول له تأثير كبير على كلا الفريقين، في مكان ما بينهما، استخدموا ذلك للهدف الثاني".

وأردف: "كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل، إنها كرة القدم وعليك قبولها، في يوم مثل هذا عندما تبدأ بتلك الطريقة، من المهم أن تقاتل في طريقك، سيكون من الجيد أن تتمكن من الفوز، لدينا مشاكل دائمًا ضد برايتون الذي هو فريق كرة قدم جيد للغاية ولكن علينا أن نفعل ما هو أفضل".

واختتم: "أعلم أن لدينا 10 نقاط وهذا هو الواقع. أنا لا أختبئ من ذلك. علينا أن نتعاون ونبني".