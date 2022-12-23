كلوب يهاجم التحكيم عقب هزيمة سيتي: الحكم كان يبحث عن الفار!

مباراة مثيرة خسرها ليفربول

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على هزيمة ناديه على يد مانشستر سيتي لحساب منافسات كأس كاراباو مساء الخميس ووداع المسابقة.

وسقط ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد سيتي في لقاء مثير عبر بالأخير لربع نهائي البطولة ليضرب موعداً مع ساوثامبتون.

وقال كلوب للإعلام عقب اللقاء: "لو كان هناك تقنية الفيديو، الحكام يتعودون على حضورها وفجأة تختفي، في بعض اللقطات شعرت وكأن الحكم يبحث عنها في اللقاء ولكن لا يحدث الأمر".

وواصل الألماني اعتراضه: "أتفهم عدم حضور التقنية في الأدوار الأولى ولكن هذه مباراة سيتي ضد ليفربول، لذا لماذا لا يقع تطبيق التقنية".

يذكر أن تقنية الفيديو الخاصة بالتحكيم لا تطبق في كأس كاراباو إلا مع بداية الدور النصف النهائي بعد التعديلات التي حدثت في موسم 2019-2020.