كلوب ينتقد كرة القدم: يحكمها المال ولا تهتم بصحة اللاعبين!

الألماني يفتح النار..

أبدى المدير الفني لليفربول يورجن كلوب غضبه من تقويم مباريات كرة القدم في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن كل شيء يركض خلف المال ولا يتم النظر إلى صحة اللاعبين.

ويعود لاعبو ليفربول من التوقف الدولي الأخير الذي كان بأول عشرة أيام من سبتمبر ليجدوا أنفسهم بعد خوض مباراتين أو ثلاث، ينبغي عليهم التنافس في 3 بطولات مختلفة هذا الشهر.

ويلتقي الريدز مع ليدز يونايتد هذا الأسبوع بالدوري الإنجليزي يوم السبت، ثم يلعبون أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم مباراة أخرى بالبريميرليج وبعد ذلك يبدأ كأس كاراباو.

هذا ما تسبب في غضب المدرب الألماني، والذي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ليدز "لا توجد رياضة في العالم لديها مثل هذا التقويم المضغوط".

كما أضاف "هناك رياضات أخرى مطلوبة ولكنها لا تعمل بهذا الشكل طوال العام. نحن نعرف سبب ذلك أيًا ما كان يقوله الناس، نعم إنه المال، هذا جيد، نحن نفعل ذلك لأننا نحب الكرة ونحصل على أموال كثيرة من خلفها".

وتابع كلوب "في مرحلة ما، ينبغي على الناس أن تدرك أنه بدون اللاعبين لا يمكننا أن نمارس كرة القدم، لا أحد أكثر أهمية من اللاعبين".

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"كأس العالم كل عامين ثم يورو كل عامين لذلك سيلعب كل لاعب من المستوى الرفيع بطولة دولية في كل صيف، وسيتحصل فقط على استراحة لمدة ثلاثة أسابيع، هذا غير منطقي."

وواصل مدرب ليفربول تصريحاته النارية "كل ما ظهر بشأن الإصلاحات في كرة القدم يتعلق بزيادة عدد المباريات، لا يمكننا الاستعداد للموسم مع لاعبينا الأساسيين، هذا ليس صحيحًا على المدى الطويل".

وأتم في هذا الصدد "ما أقوله ليس مهمًا لأنه لا أحد يستمع على الإطلاق، لم يفكر أحد عندما جعل اللاعبين يلعبون صباح يوم الجمعة مع المنتخبات ثم يلعبون في الدوري الإنجليزي يوم السبت، يجب أن يجلس المسؤولون سويًا حقًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول في أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي نجح في الفوز مرتين وتعادل بآخر اللقاءات مع تشيلسي بهدف لمثله.