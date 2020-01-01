كلوب ينتقد حكم مانشستر سيتي ويعلق على مباراة صلاح الـ 150

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ينتقد حكم المحكمة الرياضية الذي يعيد مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا بشكل مبطن.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على سعادته بالحكم الذي سمح لمانشستر سيتي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وانتقده بعد ذلك بشكل مبطن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه المقبلة ضد آرسنال وتحدث خلالها عن محمد صلاح وقوة المدفعجية والعديد من الأمور.

وقال كلوب: "سعيد لمشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فهذا سيعني خوضهم لنفس عدد المباريات التي نخوضها، لا يمكنني أن أحمل الضغائن للمنافس".

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وأضاف: "بغض النظر عن سعادتي لمانشستر سيتي، لا أعتقد أن يوم الأمس كان جيدًا من أجل كرة القدم، نظام اللعب المالي النظيف موجود من أجل مساعدة الفرق وابعادها عن المشاكل المادية".

وأردف: "يمكننا أن نرى التأثير الرائع لبيب جوارديولا على أرتيتا وبالتالي على آرسنال، ستكون مواجهتنا أمامهم صعبة وبها الكثير من التحديات".

وعن المباراة رقم 150 لصلاح بعد مرور ثلاث سنوات على أول مواجهة له بقميص ليفربول: "هذه الأرقام تعني أن صلاح يلعب 50 مباراة في الموسم، ذلك الرقم الكبير يعني أنه رائع ومحظوظ بالابتعاد عن الإصابات".

وأكمل: "كنت سعيدًا للغاية عندما جاء لهنا، وتحدثنا وكنت إيجابيًا للغاية بشأنه، وقال لي إنه يفضل اللعب في الجناح الأيمن مكان ساديو، أخبرته إنه يستطيع أن يلعب في الجانب الآخر".

جدير بالذكر أن محمد صلاح ينافس في الوقت الحالي على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، حيث وصل لهدفه رقم 19 في الجولة قبل الماضية.