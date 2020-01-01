كلوب ينتقد التحكيم ويؤكد: التعادل بالنسبة لليفربول هزيمة

تعرف على تصريحات كلوب عقد تعادل ليفربول مع بيرنلي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، شعوره بالغضب من عدم تحقيق الانتصار أمام بيرنلي، مشيرًا إلى أنّ فريقه استحق ركلة جزاء على أقل تقدير.

ليفربول فقد نقطتين على ملعب "أنفيلد" بعد التعادل بهدف لمثله أمام بيرنلي في مباراة غاب فيها محمد صلاح عن التسجيل.

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وقال كلوب في تصريحات عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة رائعة، ولكننا تركنا الباب مفتوحًا لبيرنلي ليسجل هدف التعادل، وكان من الأفضل حسم اللقاء حينما أتيحت لنا الفرصة".

وأوضح: "كنا نستطيع تسجيل هدفين أو 3 أو حتى 4، كما أنّ الحكم تجاهل العديد من المخالفات لصالحنا منها كرة واضحة في منطقة الجزاء. لقد فعلوا ما يجيدونه جيدًا وأحترم ذلك".

المدرب الألماني أشار إلى أنّه يشعر بالغضب بسبب عدم التسجيل، إلا أنّه أشاد بمستوى حارس مرمى بيرنلي مؤكدًا أنّه تألق في العديد من اللقطات واصفًا الأمر بأنّه شعر وكأنّ الفريق يلعب أمام نيك بوب.

وأردف: "الخروج بنقطة التعادل ليس أمرًا سيئًا لكن الجميع يشعر وكأننا خسرنا المباراة وهذا أمر جيد لأنّه الآن بالنسبة لنا أصبح التعادل مثل الهزيمة".

واختتم: "أرى أننا قدمنا مباراة جيدة والفريق لعب 99% من وقت المباراة بالصورة المثالية، ورغم ذلك لن أتوقف عن توجيه الانتقادات".

ليفربول استمر في حصد النقاط ولديه 93 نقطة ولا يزال قادرًا على تجاوز رقم مانشستر سيتي وتحقيق أكثر من 100 نقطة في المباريات الباقية من الدوري.