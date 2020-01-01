كلوب: لن نتحجج بغياب الجماهير، والتغييرات الخمسة لن تضر الصغار

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن موقف النجم المصري محمد صلاح من مواجهة إيفرتون ويتطرق للحديث عن غياب الجماهير والتغييرات الخمسة.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام إيفرتون.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة التي تقام على ملعب إيفرتون ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن الثلاثي محمد صلاح وأندرو روبرتسون وأليسون بيكر: "هم بخير، خلال التدريبات كان هناك بعض المشاكل، لكنها طبيعية للغاية ولن يتم استبعادهم من لقاء يوم الأحد".

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وأضاف عن حملات الدعم ضد العنصرية وقال: "بالنسبة لي ما يحدث لا علاقة له بالسياسة، هذا الأمر يتعلق بحقيقة أن الجميع يتساوى في كل شيء".

وأردف عن لاعبه تاكومي مينامينو: "لا نحكم على أي لاعب جديد بتلك السرعة، لكنني أعلم أن الجماهير تقوم بذلك، كلما مر الوقت كلما كانت الأمور أفضل".

وأكمل: "أنا سعيد بفكرة الخمسة تغييرات، وأوافق عليها بكل تأكيد، ربما تراها فرق المؤخرة في مصلحة فرق القمة، لكن ذلك غير صحيح".

وتطرق للحديث عن اللعب دون جماهير وقال: "أشاهد الكثير من لقاءات الدوري الألماني وبكل وضوح الحماس ليس كما كان في وجود الجماهير، لكن هذا ليس عذر بالنسبة لنا".

وتحدث عن فكرة إلغاء الموسم: "فكرت في ذلك خلال فترة التوقف وشعرت بالخوف، لقد كنا في أقرب لحظاتنا من التتويج، لكن كل هذا لا يهم الآن".

وأنهى تصريحاته: "كان ذلك ليكون في منتهى الصعوبة، لذلك نحن في منتهى السعادة للعودة من جديد".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي حيث يعد في حاجة لست نقاط فقط من أجل حسم اللقب لنفسه في الأسابيع المقبلة.