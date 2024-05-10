كلوب يكشف حقيقة رحيل نونيز، ويصدم الصحفيين بعد تأخيره: من يهتم بهذا الهراء؟!

أبدى رأيه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن رأيه في الأنباء المنتشرة الفترة الأخيرة، حول رحيل المهاجم داروين نونيز واهتمام برشلونة بضمه.

نونيز أثار حالة من الجدل الفترة الأخيرة، بعد قيامه بحذف كل ما يتعلق بفترته مع الريدز من على حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو الأمر الذي خرج كلوب للحديث عنه في المؤتمر الصحفي للمباراة القادمة بالدوري الإنجليزي، يوم الإثنين المقبل، ضد أستون فيلا.

وقال كلوب عن مستقبل نونيز الذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام لبرشلونة:"لا توجد هناك تكهنات، لم أعد متداخلًا في مثل هذه الأمور، هذا هو وضعنا الحالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"بالتأكيد لم يكن سعيدًا بالفرصة التي أضاعها، هو يعاني من سوء الحظ في الكثير من المواقف، يفعل كل شيء بشكل صحيح والكرة لا تدخل المرمى".

ورد على تأخره عن المؤتمر الصحفي قائلًا:"بكل أمانة، من يهتم بهذا الهراء".

وعن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي:"ما مدى قصر هذه القائمة المختصرة؟ أنا مندهش".

تأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد:"أنا مؤيد ومشجع وداعم، هل أنت مجنون؟ كيف يمكنك أن تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه إنجاز عظيم".

وعن تنظيم حدث "ليلة مع كلوب" في النادي بعد رحيله:"لقد قضيت الكثير من الليالي مع يورجن كلوب، إنها ليست فكرتي ولست متداخلًا في عملية التنظيم، لا أعلم ما سيحدث في هذه الليلة، ولكني قلت أن كل ما يطلبه الناس مني من هذا المنظور سأستجيب له، لذلك لا توجد مشكلة في الحضور".

المنافسة على لقب الدوري:"إنها ليست رقم واحد في أولوياتي كل صباح، يمكن للجميع قراءة الجدول، من الصعب خسارة سيتي ثلاث مباريات وآرسنال مباراتين، دعونا نتحدث يوم الإثنين إذا خسر كلاهما.

ويلعب ليفربول ضد فيلا وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ78 نقطة، مقابل 83 لآرسنال و82 لمانشستر سيتي.