كلوب: مستعد للتدخل في تجديد عقود صلاح وفان دايك وأرنولد.. ولهذا رحلت عن ليفربول

ماذا قال يورجن؟

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب أسباب رحيله عن ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي، ورأيه في أداء الفريق تحت قيادة آرني سلوت في الوقت الحالي.

وبعد 9 سنوات قضاها مع الريدز، قرر كلوب الرحيل والابتعاد عن عالم التدريب، ليتولى منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "عندما تكون في الوظيفة لمدة 25 عامًا، يكون الأمر مكثفا للغاية، أنا شخص شغوف للغاية ولم أعد أستطع الاستمرار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كانت مباراة تلو أخرى وأخرى، أنت تحافظ على مستوى معين، ولم أكن سعيدا للغاية بذلك لأكون صادقًا، أريد دائمًا أن أحاول تعلم أشياء جديدة، وهذا ما سأفعله".

وواصل: "لم أعد مضطرًا لتحسين اللعبة في الأماكن الفردية، لكنني أريد أن أجعل كرة القدم أفضل في جميع أنحاء العالم، لا أستعد لمباراة جديدة كل أسبوع، لكن أعمل على الصورة الأكبر، أرى دوري كمرشد لمدربي وإدارة أندية ريد بول، لكنني في النهاية جزء من منظمة فريدة من نوعها ومبتكرة وتتطلع إلى المستقبل".

وعن رأيه في ملف تجديد عقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول، علق: "سعيد جدًا لأنني لست مسؤولًا في هذا الموقف، أحب أن يستمر الثلاثي، لم يخبرني أحد بمصيره، يمكنني مراسلتهم".

وعندما سئل على وجه التحديد عن صلاح، الذي يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم، واصل كلوب: "آمل أن يبقى، إنه أفضل مهاجم لليفربول في العصر الحديث، لاعب رائع ومحترف رائع للغاية، أفضل سفير يمكن أن تحصل عليه مصر".

وختم: "سعيد جدا لأن ليفربول يقومون بعمل جيد، أنا على اتصال مع آرني وبعض اللاعبين، أشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، يقدمون كرة قدم رائعة يجب أن تشاهدها، ربما الأفضل توازنًا في العالم الآن".