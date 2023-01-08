كلوب يعترف بصحة هدف وولفرهامبتون الملغي: لا أعرف كيف حدث ذلك!

يورجن كلوب مدرب ليفربول يعترف بأن هدف وولفرهامبتون الملغي أمام فريقه كان يجب أن يتم احتسابه.

فجر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مفاجأة مدوية، حين اعترف بصحة هدف وولفرهامبتون الملغي أمام فريقه، في مباراة الدور الثالث من بطولة كأس إنجلترا.

وولفرهامبتون تعادل مع ليفربول بهدفين لكل منهما مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، لكن "الذئاب" كانوا على مقربة من تحقيق الفوز، بعدما سجل توتي جوميس هدفًا رائعًا في الدقائق الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ومع ذلك، كان هناك ارتباك واضح، لأن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" كان لديها زاوية كاميرا واحدة متاحة، وهو ما لم يوفر أي دليل على عدم صحة الهدف.

كلوب قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن الهدف: "لا أعرف حقًا، لم أتمكن من رؤيته في الملعب، لذلك لم يكن لدي أي فكرة، اعتقدت أنه هدف".

وأضاف: "كان هناك لاعب في الزاوية اليسرى ربما كان متسللًا، لدينا زاوية واحدة رأيتها في غرفة الملابس حيث يمكن أن يكون هناك تسلل، لكنني لن أقسم على ذلك".

وتابع: "لكنني أعتقد أن هذه الزاوية لم تكن لدى حكم الفيديو المساعد، لا أعرف كيف يمكن أن تحدث هذه الأشياء، لكنها حدثت".

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واختتم كلوب: "أتفهم إحباط وولفرهامبتون، لأنك تريد أن يتم اتخاذ القرار الصحيح في هذه اللحظات، كما نريد القرار الصحيح في كل وقت".

غضب جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي وولفرهامبتون كان واضحًا خلال المباراة بعد إلغاء الهدف، حيث شاهد اللقطة أكثر من مرة في شاشة خاصة بالطاقم الفني لفريقه، ولم يشاهد أبدًا حالة التسلل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة إعادة على ملعب "مولينو" في النصف الثاني من يناير، لكن لم يتم تحديد موعد اللقاء بعد.