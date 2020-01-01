كلوب يكشف موقف ميلنر بعد إصابته أمام إيفرتون

كلوب يوضح خطورة إصابة لاعبه جيمس ميلنر بعد الانتصار على إيفرتون

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مخاوفه تجاه مدى خطورة إصابة جيمس ميلنر، والتي تعرض لها خلال مواجهة إيفرتون، أمس الأحد، ضمن منافسات دور الرابع من عمر مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ميلنر خرج من المباراة في الدقيقة التاسعة، بسبب مشكلة عضلية، وذلك بعد كرة مشتركة مع ثيو والكوت جناح إيفرتون، ليحل ياسر لاروسي بدلاً منه.

ونجح ليفربول الذي سيطر اللاعبون الشباب والبدلاء على تشكيلته، في إقصاء التوفيز من البطولة بفضل هدف الواعد كورتيس جونز.

وكشف كلوب، عن معاناة ميلنر من إصابة عضلية، ملمحًا إلى إمكانية غيابه لفترة من الوقت.

وقال كلوب عقب اللقاء: "بدأ اثنان من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية، وأصيب أحدهم، هذا هو الوضع".

وأضاف المدرب الألماني: "لهذا السبب يجري عديد المدربين الكثير من التغييرات على تشكيلاتهم، فهذا لا يعني التقليل من مسابقة الكأس بل بسبب ضيق الوقت بين المباريات".

وتابع: "ميلنر يشعر بألم عضلي، وهذا يشير إلى خطورة الوضع".

وقد يسبب غياب ميلنر خلال الفترة المقبلة أزمة لكلوب، الذي يعاني من نقص الخيارات فيوسط الملعب، في ظل إصابة فابينيو ونابي كيتا.