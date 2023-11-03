كلوب يحسم الجدل حول العرض السعودي الجديد لضم صلاح

الجدل يعود مجددًا حول مصير الجناح المصري

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كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن عدم علمه بأي عروض تم التقدم بها من أجل التعاقد مع محمد صلاح في شهر يناير القادم.

صلاح ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم تتوقف التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب عن الريدز بالميركاتو الشتوي، وهو الأمر الذي تحدث عنه كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة لوتون تاون القادمة بالدوري الإنجليزي.

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وقال الألماني للصحفيين:"لا أعلم أي شيء عن عرض قادم لصلاح، مو هنا ولا أفكر في إمكانية رحيله ولو لثانية واحدة".

وأضاف:"هو يلعب حاليًا بصورة جيدة واستثنائية ويستمتع بوجوده مع الفريق في الوقت الحالي، هو في حالة مميزة داخل وخارج الملعب أيضًا لذلك لست قلقًا من وضعه".

وعن إمكانية ظهور لويس دياز وسط الأنباء حول اختطاف والده:"إذا شعر أنه على ما يرام سيكون معنا، لم يتمكن من النوم لفترة طويلة، الأخبار القادمة من كولومبيا تمنحنا القليل من الأمل ولكن الأمر متروك له".

وعن تأقلم داروين نونيز:"لغته الإنجليزية أصبحت أفضل بكثير، هو يعيش لحظة جيدة وما يحدث الآن مجرد بداية، أتمنى أن يستمر الأمر لفترة طويلة، أخشى من المستويات المرتفعة التي يمكنه الوصول لها، ولكن دعونا نبدأ من هنا".

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يذكر أن ليفربول يلعب أمام لوتون تاون بعد غد الأحد، وهو يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ23 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الأول.

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