كلوب يترك الكرة للسياسة ويهاجم ترامب وجونسون!

شارك مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، أرائه السياسية فيما يتعلق برؤساء بعض القوى العظمى، ويرى أن وصول أشخاص مثل دونالد ترامب وبوريس جونسون إلى الرئاسة، يعتبر بمثابة علامة سيئة للعالم كله.

ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، قد وصل إلى الحكم في عام 2016، بينما تولى جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني في عام 2019.

أثبت الأول أنه أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ المكتب الأمريكي، فيما تعرض الأخير لإنتقادات واسعة على خلفية تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي حير كلوب بشأن كيفية تمكن الرجلين من الوصول إلى السلطة في المقام الأول.

ماذا قال كلوب؟

وقال المدرب الألماني في بودكاست "Mid-Point" عند سؤاله عن رأيه بشأن الوضع الراهن للعالم: "إنها علامة سيئة للعالم بأسره أن نرى أشخاص مثل ترامب وجونسون في منصب الرئيس، المجتمع هو من سمح بذلك ولا أستطيع أن أصدق ذلك".

وأضاف: "واحد ذهب الآن والآخر مازال متواجد، إنه أمر لا يصدق."

كلوب تطرق أكثر لإنتقاد وضع بريطانيا وطال نايجل فاراج، الناشط في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "لماذا نسمح لأشخاص مثل فاراج وجونسون بقيادة الناس".

واختتم: "من الواضح أن الأشخاص ذوي الفطرة السليمة لا يصلوا، وهم من نحتاجهم بالفعل، ولكن هذه هي المشكلة، الأشخاص الذين نصوت لهم أو النظام بأكمله الذي يمنحنا الفرصة للتصويت لهذه الأنواع من الناس".

هل هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها كلوب سياسة بريطانيا؟

تصريحات كلوب المثيرة للجدل لم تكن وليدة اللحظة بل سبقتها بعض الانتقادات من قِبل الألماني من قَبل، ففي عام 2020 وبعد انتشار فيروس كورونا خرج كلوب، وقال: "أنا لم أصوت لهذه الحكومة، هذه الحكومة هي من اختيار أشخاص آخرين، لم أكن قلقًا أبدًا من أن تكلفنا هذه الحكومة لقب الدوري، لأن قلقي الرئيسي كان حول أعداد الوفيات المرتفع".

ثم عاد مرة أخرى وهاجمهم من جديد هذا العام بعد صدور قرار وضع بعض الدول ضمن القائمة الحمراء والذي سبب أزمة كبيرة للاعبين الدوري الإنجليزي المحترفين من هذه البلدان كمصر والبرازيل، وقال منتقدًا: "ترى دولًا مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا تعيش الأمور بشكل مختلف، فعندما يعود لاعبوها يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية".

الجدير بالذكر أن كلوب وصل إلى إنجلترا في عام 2015 لقيادة فريق ليفربول ونجح في إعادة الريدز إلى منصات التتويج مرة أخرى وأهمها لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا ولقب دوري أبطال أوروبا.

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