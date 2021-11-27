كلوب: موقف مشاركة صلاح وماني في كأس الأمم لم يُحسم بعد!

أثار المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجدل بشأن وضع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من المشاركة في مواجهة تشيلسي في الثاني من يناير المقبل.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ساوثامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وعند سؤاله عن وضع محمد صلاح وساديو ماني وموقفهما من المشاركة ضد تشيلسي، أكد كلوب أن لا شيء تم حسمه بعد.

وقال كلوب: "لا لن يتواجدان حتى الآن، لكننا لا نزال نتحدث بشأن تلك الأمور، ولا يزال الوقت مبكرًا للغاية".

وأردف عن عدد الأهداف الكبير الذي سجله فريقه حتى الآن: "الأمر ليس سهلًا أن نعود مما مررنا به في الموسم الماضي، لكنني كنت أعلم أننا لدينا القدرة على ذلك".

وأكمل: "هذا العام حظينا بفترة إعداد رائعة بوجود محمد صلاح وساديو ماني، وكان ذلك مساعدًا للغاية لنا، وجعلنا نجد بعض الاستقرار".

وأنهى كلماته: "لم أكن سعيدًا بالفرص التي جاءت على أليسون، ليس لدي مشكلة فالحارس يتصدى، لكن لا يجب أن نرى الخصم ينفرد به أكثر من مرة في مباراة واحدة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 28 نقطة، بينما يحل تشيلسي أولًا بـ 29 ولديه مباراة يلعبها ضد مانشستر يونايتد مساء الأحد.